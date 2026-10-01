Thí sinh 'quay xe' với ngành luật trong mùa tuyển sinh năm 2026

Số liệu tuyển sinh đại học năm 2026 được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố tại Hội nghị Giáo dục đại học năm 2026 ngày 1/10 cho thấy cơ cấu đào tạo tiếp tục có sự dịch chuyển.

Trong đó, STEM, khoa học cơ bản và các lĩnh vực công nghệ chuyên sâu tăng cả về số ngành lẫn quy mô người học, trong khi một số nhóm ngành có lượng thí sinh trúng tuyển giảm dù số ngành đào tạo tăng.

STEM tăng tốc, luật giảm gần 24%

Theo GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, năm 2026 có 2.319 lượt ngành STEM, tăng 14,8% so với năm 2025, tương đương gần 300 lượt ngành.

Số thí sinh trúng tuyển nhóm ngành này đạt 241.929 người, tăng 1,7% so với năm trước.

Một số nhóm ngành lại ghi nhận diễn biến trái chiều giữa số ngành đào tạo và lượng người trúng tuyển.

Sư phạm và STEM cho thấy sức hút mạnh mẽ khi dẫn đầu lượng thí sinh nhập học năm 2026, trong khi nhóm ngành Luật hay Y Dược sụt giảm đáng kể.

Nhóm du lịch - dịch vụ - vận tải có 384 lượt ngành, tăng 12,6%, nhưng số thí sinh trúng tuyển giảm 3,4%, còn 47.482 người.

Đáng chú ý, nhóm luật có 212 lượt ngành, tăng 6,5%, nhưng số thí sinh trúng tuyển giảm 23,7%, từ 32.078 xuống 24.483 người.

Trong khi đó, nhóm sư phạm - giáo viên có 513 lượt ngành, tăng 8%; số thí sinh trúng tuyển tăng 14,6%, lên 44.623 người.

Trí tuệ nhân tạo, đường sắt, điện hạt nhân cùng tăng

Số liệu tuyển sinh cũng cho thấy quy mô đào tạo khoa học cơ bản có xu hướng tăng trong giai đoạn 2022-2026.

Số người nhập học các ngành khoa học cơ bản tăng từ khoảng 3.300 người năm 2022 lên hơn 7.000 người năm 2026. Tỷ lệ nhập học tăng từ 72,5% lên hơn 103% trong cùng giai đoạn. Điểm chuẩn trung vị cũng tăng từ 20 lên 22 điểm.

Ở nhóm công nghệ chiến lược, nhiều lĩnh vực chuyên sâu tiếp tục được mở rộng.

Số lượt ngành trí tuệ nhân tạo - dữ liệu tăng từ 124 lên 181, tương ứng 46%. Nhóm xây dựng - kiến trúc tăng 13,1%, từ 327 lên 370 lượt ngành.

Các ngành biển và hàng hải tăng 18,9%, đường sắt tăng 26,1%, trong khi điện hạt nhân tăng 42,9%.

Không chỉ mở rộng số ngành, lượng thí sinh trúng tuyển ở một số lĩnh vực cũng tăng mạnh. Nhóm trí tuệ nhân tạo - dữ liệu tăng 30,4%, từ 10.709 lên 13.969 người. Xây dựng - kiến trúc tăng 11,3%, đạt 32.434 người.

Đáng chú ý, số trúng tuyển nhóm đường sắt tăng 93,4%, trong khi điện hạt nhân tăng 60,1%.

Các số liệu cho thấy những lĩnh vực gắn với khoa học cơ bản, công nghệ chiến lược và các ngành chuyên sâu đang được mở rộng cả về quy mô đào tạo và số lượng người học trong tuyển sinh đại học năm 2026.