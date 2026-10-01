127 học sinh hơn 3 tuần chưa đến lớp, Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An về xã gỡ 'nút thắt'

Ngày 1/10, tại hội trường UBND xã Quỳnh Tam, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị đối thoại với phụ huynh Trường Tiểu học Quỳnh Tam về việc giải thể điểm lẻ Tiến Sơn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tổ chức đối thoại với phụ huynh về việc giải thể điểm lẻ Tiến Sơn, Trường Tiểu học Quỳnh Tam.

Sau lễ khai giảng năm học mới, đến sáng nay vẫn còn 127/166 học sinh tại điểm lẻ Tiến Sơn chưa đến lớp. Nguyên nhân là một số phụ huynh chưa đồng thuận với chủ trương giải thể điểm lẻ, chuyển học sinh về trường chính và phân hiệu.

Điểm lẻ Tiến Sơn gồm dãy nhà cấp 4 với 5 phòng học, được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1998. Theo chính quyền địa phương, cơ sở vật chất tại đây hiện không còn đáp ứng yêu cầu tối thiểu để tổ chức dạy học. Cả 5 phòng học đã xuống cấp nghiêm trọng, trong đó 3 phòng có nguy cơ cao đổ sập, tiềm ẩn mất an toàn cho giáo viên và học sinh.

Hình ảnh cơ sở vật chất xuống cấp tại điểm lẻ Tiến Sơn.

Trong khi đó, cơ sở vật chất tại điểm trường chính và phân hiệu được đầu tư tương đối đồng bộ, đáp ứng các điều kiện phục vụ dạy và học.

Hỗ trợ đưa đón, ăn bán trú cho học sinh

Ông Mai Văn Lam, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tam, cho biết để giảm khó khăn cho phụ huynh, nhà trường đã hợp đồng 3 xe đưa đón học sinh. Đơn vị vận chuyển phải bảo đảm các điều kiện an toàn và tuân thủ quy định pháp luật về giao thông.

Nhà trường cũng bố trí 2 giáo viên trên mỗi xe để phối hợp với đơn vị vận chuyển, quản lý và bảo đảm an toàn cho học sinh trong quá trình di chuyển.

Phân hiệu Trường Tiểu học Quỳnh Tam được đầu tư đồng bộ, khang trang.

Chính quyền xã cũng thống nhất huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ 100% học sinh thôn Tiến Sơn học tại điểm chính và phân hiệu.

Cụ thể, học sinh được hỗ trợ tiền thuê xe đưa đón 400.000 đồng/tháng/em; ăn bán trú 500.000 đồng/tháng/em. Theo phương án, việc đưa đón và hỗ trợ ăn bán trú sẽ được duy trì hết năm học này.

Những học sinh chưa đến lớp cũng sẽ được nhà trường tổ chức dạy bù để bảo đảm chương trình học.

Phụ huynh đề nghị tiếp tục duy trì điểm lẻ

Tại buổi đối thoại, nhiều phụ huynh tiếp tục đề nghị duy trì điểm lẻ Tiến Sơn và cho biết sẵn sàng đóng góp nguồn lực xã hội hóa để sửa chữa, nâng cấp phòng học.

Theo các phụ huynh, việc để học sinh mới 6-7 tuổi phải di chuyển quãng đường dài mỗi ngày khiến các em phải dậy sớm, thời gian đi lại kéo dài, ảnh hưởng đến sinh hoạt, thể lực và tâm lý. Bên cạnh đó, phụ huynh cũng lo ngại nguy cơ mất an toàn giao thông trong quá trình đưa đón.

Phụ huynh Đinh Thị Thanh chia sẻ ý kiến tại hội nghị.

Một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đông con băn khoăn về tính lâu dài của chính sách hỗ trợ tiền xe và tiền ăn bán trú. Theo phụ huynh, nếu các khoản hỗ trợ không được duy trì, nhiều gia đình sẽ gặp khó khăn trong việc bảo đảm việc đi học của con em.

Ông Đậu Viết Triều, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, thấu hiểu tâm tư của phụ huynh, nhất là việc học sinh còn nhỏ phải dậy sớm để đến trường.

“Các cháu đang ở tuổi ăn, tuổi ngủ nên việc phải dậy sớm đi học là điều phụ huynh lo lắng. Ban giám hiệu đã trao đổi với lãnh đạo địa phương và thống nhất lùi giờ vào học khoảng 15 phút để phù hợp hơn với học sinh”, thầy Triều chia sẻ.

Học sinh phải được đến trường

Sau khi lắng nghe các ý kiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành giao UBND xã tiếp tục thực hiện vận động phụ huynh tạo sự đồng thuận. “Từ ngày mai (2/10), xã, nhà trường và phụ huynh có trách nhiệm đưa tất cả học sinh đến trường”, ông Thành nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành lắng nghe ý kiến, chia sẻ, tháo gỡ vướng mắc với các phụ huynh thôn Tiến Sơn.

Ông Thành cũng yêu cầu bảo đảm an toàn xe đưa đón và hỗ trợ tiền ăn bán trú. Trường hợp ngân sách xã không đủ, địa phương báo cáo Sở Tài chính và UBND tỉnh để có phương án hỗ trợ.

“Không được để các cháu không đến trường. Các con không có lỗi gì. Tỉnh cam kết sẽ có những điều chỉnh phù hợp nếu thực tế phát sinh bất cập”, ông Thành nhấn mạnh.