Khởi tố Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang

Ngày 1.10, tại cuộc họp báo của Bộ Công an, đại diện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thông tin thêm về vụ án sai phạm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Theo đại diện Cơ quan An ninh điều tra, kết quả điều tra đến nay xác định, trong quá trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, các bị can đã bàn bạc với nhau về cách thức nhằm tạo điều kiện cho các thí sinh đạt kết quả cao.

Cụ thể, các bị can đã có những sai phạm như: bố trí giám thị coi thi, đánh số báo danh cho các thí sinh tại các phòng thi để các em được hỗ trợ nhau khi làm bài; giám thị coi thi tạo điều kiện cho thí sinh được trao đổi việc làm bài.

Tiếp đó, các bị can chỉ đạo giáo viên giải đề thi rồi trực tiếp vào phòng thi để nhắc đáp án, hướng dẫn thí sinh làm bài thi.

"Hành vi sai phạm của các bị can xảy ra tại tất cả phòng thi và tất cả môn thi, khiến kết quả của kỳ thi không trung thực, không nghiêm túc và cũng không khách quan, công bằng", đại diện Cục An ninh điều tra nói.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 41 bị can, trong số này có Vũ Đình Hưng (Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang), Lê Văn Tuyên (Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT tỉnh), 4 cán bộ giám sát của hai tổ kiểm tra do Bộ GD&ĐT cùng Sở GD&ĐT Tuyên Quang phân công giám sát tại điểm thi này.

Ông Vũ Đình Hưng - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang

Liên quan đến sai phạm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 33 bị can.

Trong số này có Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; Trần Thị Thu Hằng, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên; Nguyễn Hà Duy, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; Nguyễn Hoài Thu, Phó hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; Vũ Thị Tuyên, Phó hiệu trưởng Trường THPT Tân Trào.

Các bị can khác là những giáo viên của các trường THPT tại tỉnh này.

Ngày 17.7, bị can Nguyễn Thị Diệu Thúy (SN 1980, giáo viên Ngữ văn Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Thư ký điểm thi) đến Công an tỉnh Tuyên Quang đầu thú.

Trước đó bị can Nguyễn Hà Duy bị cơ quan chức năng khởi tố

Đến chiều cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định rút vụ án hình sự nêu trên chuyển về đơn vị này tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo cáo buộc, bà Trần Thị Thu Hằng đã chỉ đạo, định hướng cho một số giám thị, tạo điều kiện cho các thí sinh làm bài thi môn Toán.

Từ chỉ đạo của bà Hằng, Nguyễn Hà Duy là Thư ký điểm thi đã vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài thi môn Toán.

Hành vi của các bị can được đánh giá là vi phạm nghiêm trọng quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, làm ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng, minh bạch của kỳ thi.

Năm học 2025-2026, toàn tỉnh Tuyên Quang có 18.218 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 17.017 thí sinh đang học lớp 12 và 1.201 thí sinh tự do.

Theo kết quả rà soát sơ bộ, tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có 329 thí sinh đăng ký dự thi môn Toán, trong đó 328 thí sinh dự thi (vắng 1).

Theo dữ liệu công bố, trong 328 học sinh của trường dự thi, có 299 em đạt từ 9 điểm trở lên ở môn Toán, trong đó 147 em đạt điểm 10. Điểm trung bình môn Toán của toàn trường đạt 9,58.