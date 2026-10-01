Phường Bạch Mai lan tỏa tinh thần học tập suốt đời

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND phường Bạch Mai Nguyễn Thị Ngọc Anh khẳng định, “Tuần lễ học tập suốt đời” năm nay diễn ra trong thời điểm rất đặc biệt, khi toàn ngành Giáo dục và xã hội đang cùng hướng về chủ đề của năm học là “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

Các đồng chí lãnh đạo phường Bạch Mai chụp ảnh chung vui với thầy cô giáo, học sinh Trường Tiểu học Bạch Mai tại chương trình. Ảnh: Linh Chi

Để tinh thần học tập không chỉ dừng lại trong 1 tuần lễ phát động mà thực sự trở thành nếp sống đẹp, nét văn hóa quen thuộc của từng ngõ phố, từng nếp nhà, Phó Chủ tịch UBND phường tha thiết kêu gọi mỗi gia đình là một tổ ấm học tập - nơi ông bà, cha mẹ làm gương cho con trẻ bằng sự say mê đọc sách, tinh thần tự giác tìm tòi và sự lắng nghe, thấu hiểu; các nhà trường tiếp tục mở rộng không gian văn hóa đọc, phát triển thư viện số, hướng dẫn học sinh kỹ năng tự học an toàn và hiệu quả trên không gian mạng.

Đồng thời, các tổ dân phố, đoàn thể, trung tâm học tập cộng đồng cần chủ động lắng nghe tâm tư của nhân dân, mở thêm nhiều buổi chia sẻ thiết thực về kỹ năng sống, hướng dẫn sử dụng công nghệ số tiện ích, chăm sóc sức khỏe, để ai cũng thấy việc học thật giản dị và gần gũi.

Để Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026 được triển khai sâu rộng, thực chất theo đúng chỉ đạo của thành phố và UBND phường, bà Nguyễn Thị Ngọc Anh đề nghị các phòng, ban, đoàn thể, nhà trường, lực lượng xã hội trên địa bàn đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và lan tỏa tinh thần học tập; đổi mới hình thức học tập gắn liền chuyển đổi số; phát huy vai trò tiên phong của nhà trường và đội ngũ nhà giáo; khích lệ tinh thần tự giác, say mê học tập của học sinh...

“Học tập suốt đời không phải điều gì xa vời mà bắt đầu từ chính sự nỗ lực nhỏ của mỗi người mỗi ngày: học một điều mới, làm một việc tốt, thích ứng nhanh hơn với cuộc sống hiện đại”, Phó Chủ tịch UBND phường bày tỏ.

Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc do các cô giáo, các em học sinh biểu diễn tại chương trình. Ảnh: Linh Chi

Tại chương trình, đại diện Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Bạch Mai, Hội Khuyến học phường Bạch Mai và học sinh trường THCS Ngô Gia Tự đã phát biểu hưởng ứng “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026” trên địa bàn phường.

Theo kế hoạch của UBND phường Bạch Mai về tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026” trên địa bàn, yêu cầu đặt ra là các hoạt động thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp cấp học và điều kiện thực tế nhà trường; không ảnh hưởng đến hoạt động dạy học và giáo dục. Việc ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo có mục đích rõ ràng, phù hợp lứa tuổi; chú trọng kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn trên môi trường mạng, quyền tác giả và trách nhiệm khi sử dụng sản phẩm có hỗ trợ của AI. Đặc biệt, khuyến khích kết hợp hình thức trực tiếp, trực tuyến; tăng cường sản phẩm có thể lưu giữ, chia sẻ, tiếp tục sử dụng sau Tuần lễ.

Phòng Văn hóa - Xã hội phường sẽ chủ trì, tham mưu UBND phường đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền vai trò của tự học, học tập suốt đời gắn với chủ động làm chủ tri thức và công nghệ, nhằm thực hiện mục tiêu Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”; hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức hoạt động phù hợp, thiết thực hưởng ứng Tuần lễ.

Cùng đó, tổ chức kiểm tra, đôn đốc, tổng kết, rút kinh nghiệm nhằm phát hiện, nhân rộng, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân đóng góp tích cực trong việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; theo dõi, thúc đẩy các hoạt động Tuần lễ trong suốt năm học…