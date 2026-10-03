Hà Nội sắp chuyển lạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Ngày 3/10, Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ phổ biến 27-30 độ C.

Dự báo khoảng chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm 4/10, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển lạnh; vùng núi cao có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này tại Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-22 độ C, riêng vùng núi cao 14-17 độ C.

Ảnh minh họa/Nguồn: báo Thanh Niên

Hà Nội mưa từ đêm 4/10, trời chuyển lạnh sáng hôm sau

Tại Hà Nội, không khí lạnh dự kiến ảnh hưởng từ đêm 4/10. Từ đêm 4/10 đến sáng 5/10, thành phố có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ gần sáng 5/10, Hà Nội chuyển lạnh. Diễn biến này đánh dấu sự thay đổi rõ rệt sau những ngày thời tiết còn oi nóng tại Thủ đô.

Không chỉ Bắc Bộ, từ đêm 4/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế được dự báo có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong các trận mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ cũng có thể làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng ở vùng trũng, thấp.

Biển động mạnh, gió giật cấp 8-9

Trên biển, từ gần sáng và sáng 5/10, tại vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc và mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng cao 2-3 m, biển động mạnh.

Từ ngày 5/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-4 m, biển động mạnh.

Đến ngày 6/10, vùng gió mạnh được dự báo mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa.

Trước diễn biến này, hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động trên biển có thể bị ảnh hưởng bởi gió mạnh, gió giật và sóng lớn.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Người dân tại các khu vực có mưa lớn cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, đặc biệt ở vùng núi, ven sông suối và các khu vực trũng thấp để hạn chế nguy cơ thiệt hại.