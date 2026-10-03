Không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, từ ngày 4/10 có mưa, mưa rào và dông

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 4 - 5/10, thời tiết các khu vực trong tỉnh nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Dự báo diễn biến không khí lạnh 24 giờ đến 48 giờ tới: Khoảng chiều tối và đêm 4/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Cao Bằng. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 4/10 đến sáng 5/10, thời tiết các khu vực trong tỉnh nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi cao trời rét. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất cả đợt từ 15 - 17ºC.

Dự báo chi tiết:

Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm: Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khả năng tác động đến môi trường và điều kiện sống, hạ tầng cơ sở, các hoạt động kinh tế - xã hội: Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.