Theo thông báo của Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tả Trạch, lúc 11h ngày 3/10, mực nước hồ Tả Trạch ở cao trình +33,67m. Để đảm bảo an toàn công trình và chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn trong thời gian tới, đơn vị sẽ thực hiện điều tiết nước về hạ du.

Hồ Tả Trạch điều tiết nước, chủ động đón mưa lớn. (Ảnh minh họa)

Hồ Tả Trạch điều tiết nước, chủ động đón mưa lớn. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, từ 10h ngày 4/10, hồ Tả Trạch mở 1 cửa cống xả sâu, với lưu lượng qua cống khoảng 110-150m³/s; lưu lượng qua nhà máy thủy điện khoảng 80m³/s. Tổng lưu lượng xả dự kiến từ 190-230m³/s.

Chủ động ứng phó mưa lớn

Theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế, từ ngày 5 đến 12/10, do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh tăng cường và rìa phía Bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ, TP Huế có mưa, rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Tổng lượng mưa từ ngày 3 đến 12/10 phổ biến 200-350mm, có nơi trên 450mm. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, việc điều tiết hồ Tả Trạch được triển khai nhằm chủ động đón lũ, đảm bảo an toàn công trình và giảm nguy cơ ảnh hưởng đến vùng hạ du.

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tả Trạch được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, mực nước hồ và tình hình hạ du để kịp thời điều chỉnh việc vận hành theo quy định.

Các địa phương nằm trong khu vực hạ du sông Hương, gồm các phường Kim Long, Phú Xuân, Hương An, Hóa Châu, Thuận Hóa, An Cựu, Thủy Xuân, Vỹ Dạ, Mỹ Thượng, Dương Nỗ, Thuận An, Phú Bài, Hương Thủy, Thanh Thủy và các xã Quảng Điền, Phú Vang, Phú Hồ được thông báo để chủ động theo dõi, ứng phó.

Nhiều hồ thủy điện cũng được yêu cầu điều tiết

Cùng thời điểm, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế yêu cầu Công ty CP Thủy điện Hương Điền tiếp tục thực hiện Lệnh vận hành số 30/LVH-SNNMT ngày 22/9/2026 về điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền.

Đơn vị phải theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, lưu lượng nước về hồ và mực nước sông Bồ tại trạm Phú Ốc để vận hành hồ phù hợp, hạn chế nguy cơ ngập lụt vùng hạ du; đồng thời thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế.

Đối với hồ thủy điện A Lưới, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu vận hành tăng dần lưu lượng qua tràn, có thể đến 600m³/s, bắt đầu từ 13h ngày 6/10.

Hồ chứa thủy điện A Lin B1 (cụm hồ A Lin 3 - A Lin B1) được yêu cầu vận hành tăng dần lưu lượng qua tràn, tránh đột biến, có thể đến 400m³/s, bắt đầu từ 19h ngày 5/10.

Các đơn vị quản lý hồ được yêu cầu khẩn trương thông báo đến người dân vùng hạ du và các địa phương liên quan để chủ động phòng tránh ngập lụt, đồng thời thường xuyên cập nhật tình hình vận hành, báo cáo cơ quan chức năng để kịp thời chỉ đạo.