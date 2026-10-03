Quân khu 7 và Báo Công lý tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại Đồng Nai

Tham dự chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật có Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đồng Nai; đại diện Báo Công lý; lãnh đạo các ban, sở, ngành TP. Đồng Nai;

Quân khu 7 và Báo Công lý tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại TP. Đồng Nai. (Ảnh: Công Phú)

Theo ban tổ chức, tại xã Sông Ray, chương trình sẽ diễn ra các hoạt động tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; thông tin về hoạt động của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 7; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.

Nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai với sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 302, Bộ CHQS TP. Đồng Nai, Trường bắn Quốc gia khu vực 3, LLVT cùng giáo viên, cán bộ, đoàn viên, thanh niên và học sinh địa phương.

Chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí do Quân khu 7 phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức.

Trong chương trình, khoảng 200 người dân được khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí, với giá trị thuốc khoảng 200.000 đồng/người. Người dân cũng được trao các phần quà trị giá khoảng 300.000 đồng/phần.

Ông Trần Đức Tùng (57 tuổi, ngụ Ấp 2, Sông Ray) chia sẻ, đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Sông Ray, chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí do Quân khu 7 phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức là một hoạt động hết sức ý nghĩa và thiết thực.

Thông qua chương trình, bà con không chỉ được khám, tư vấn sức khỏe mà còn nhận được sự quan tâm từ các y bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia.

Sự tận tình trong từng khâu đón tiếp, thăm khám và tư vấn khiến người dân cảm nhận rõ tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia đối với những gia đình còn nhiều khó khăn.

Với những người dân có thu nhập thấp, việc được khám bệnh miễn phí là sự hỗ trợ rất thiết thực. Nhiều người vì cuộc sống còn khó khăn nên thường ngại hoặc trì hoãn việc kiểm tra sức khỏe. Vì vậy, chương trình đã tạo điều kiện để bà con được kiểm tra sức khỏe, phát hiện những vấn đề cần lưu ý và được hướng dẫn cách chăm sóc, phòng ngừa bệnh tật.

"Điều khiến chúng tôi vui mừng không chỉ là được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí mà còn là tình cảm, sự gần gũi và tinh thần vì nhân dân mà chương trình mang lại. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 cùng các y bác sĩ tận tình thăm hỏi, hướng dẫn và chăm sóc bà con để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng người dân địa phương", ông Tùng cho biết thêm.

Đông đảo người dân xã Sông Ray, TP. Đồng Nai tham gia chương trình khám bệnh và tư vấn sức khỏe.

Cùng với hoạt động chăm sóc sức khỏe, lực lượng tham gia chương trình cũng tiến hành nạo vét, khơi thông khoảng 800m mương La Hoa; di dời, lắp đặt dụng cụ vui chơi, tô màu, vẽ và trang trí khuôn viên Trường Mầm non Lâm San tại Ấp 5, xã Sông Ray.

Những hoạt động trên ý nghĩa này đã góp phần cải thiện môi trường sống, cảnh quan và điều kiện sinh hoạt của người dân địa phương; việc nạo vét, khơi thông mương La Hoa sẽ giúp hạn chế ngập úng, tạo dòng chảy thuận lợi; chỉnh trang khuôn viên trường học sẽ mang đến không gian vui chơi, học tập xanh, sạch, an toàn cho trẻ em.

Trong khi đó, công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc, tôn giáo sẽ góp phần tăng cường sự gắn kết giữa quân đội, chính quyền địa phương và nhân dân; qua đó góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần với người dân hơn.

Quân khu 7 khởi công xây dựng Nhà tình nghĩa Quân - Dân, tặng gia đình ông Nguyễn Song Toàn (tại Ấp 3, xã Sông Ray, TP. Đồng Nai).

Theo Ban tổ chức, một trong những hoạt động mang ý nghĩa thiết thực của chương trình năm nay là khởi công xây dựng Nhà tình nghĩa Quân - Dân, trị giá 80 triệu đồng, tặng gia đình ông Nguyễn Song Toàn (tại Ấp 3, xã Sông Ray, TP. Đồng Nai).

Ông Nguyễn Song Toàn chia sẻ, sau nhiều năm gia đình phải sống trong căn nhà đã xuống cấp, mái dột, cột gỗ mục nát và điều kiện kinh tế còn khó khăn, việc có một ngôi nhà mới kiên cố là niềm vui lớn, giúp gia đình có chỗ ở ổn định và yên tâm hơn trong cuộc sống.

"Sự quan tâm, hỗ trợ của cấp lãnh đạo Quân Khu 7 và chính quyền địa phương đã mang đến cho gia đình mọt niềm vui lớn. Gia đình chúng tôi đón nhận căn nhà tình nghĩa với lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm, sẻ chia của Quân khu 7 và các cấp chính quyền”, ông Toàn xúc động nói.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 7 và lãnh đạo các đơn vị trao biển tượng trưng công trình TDTT và sửa chữa, nâng cấp điểm sinh hoạt cộng đồng đồng bào dân tộc Chơ Ro.

Song song đó, tại điểm sinh hoạt cộng đồng đồng bào dân tộc Chơ Ro, chương trình tổ chức khánh thành công trình thể dục thể thao, với tổng kinh phí 200 triệu đồng để phục vụ người dân địa phương tham gia rèn luyện sức khỏe.

Trong lễ khánh thành, ban tổ chức đã tặng quà cho 10 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn được trao quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng, gồm hiện vật trị giá 300.000 đồng và 700.000 đồng tiền mặt.

Chị Lý Thị Thu Thanh (49 tuổi, ngụ Ấp 5, xã Sông Ray, TP. Đồng Nai) là người đồng bào dân tộc Chơ Ro đã cùng với gần trăm bà con đến dự lễ khánh thành công trình và nhận quà từ ban tổ chức cho biết, bản thân cảm thấy vui và xúc động khi được Quân khu 7, chính quyền địa phương, các đơn vị quan tâm.

Theo chị Thanh, công trình này có ý nghĩa thiết thực với bà con. Từ nay, người dân sẽ có thêm một nơi khang trang để sinh hoạt cộng đồng, giao lưu văn hóa, rèn luyện thể thao và tìm hiểu pháp luật.