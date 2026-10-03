Dự báo thời tiết ngày 3/10

Bắc Bộ ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng gián đoạn; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Tại Lào Cai, trưa trời hửng nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; gió Đông Nam cấp 2; vùng núi cao đêm về sáng trời lạnh, có nơi trời rét.

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