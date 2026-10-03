Ở đâu ngập, ở đó có CSGT

Những ngày qua, TP.HCM xuất hiện nhiều trận mưa lớn, kéo dài gây ngập nhiều tuyến đường, khu vực. Các trận mưa làm mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, lực lượng CSGT TP.HCM chủ động nắm tình hình tại các tuyến, khu vực có nguy cơ ngập, kịp thời tổ chức điều tiết, hướng dẫn phương tiện và hỗ trợ người dân khi cần thiết, góp phần duy trì trật tự, an toàn giao thông trong điều kiện bất lợi.

Tại những khu vực ngập nước, CSGT hướng dẫn người dân lựa chọn hướng di chuyển phù hợp, đồng thời lưu ý không cố đi vào những vị trí nước ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường hoặc có dòng nước chảy mạnh, nơi có thể tiềm ẩn hố sâu, miệng cống và vật cản.

Không quản ngại thời tiết bất lợi, cán bộ, chiến sĩ CSGT TP.HCM bám tuyến, kịp thời hỗ trợ người dân gặp khó khăn khi lưu thông, phối hợp xử lý các tình huống phát sinh, giữ cho giao thông trên các tuyến đường được an toàn, thông suốt.

Người dân khi đi qua các tuyến đường, khu vực bị ngập được cán bộ, chiến sĩ CSGT TP.HCM nhắc nhở giảm tốc độ, giữ khoảng cách. Những ngày qua, mặc cho thời tiết bất lợi, hình ảnh các anh vẫn túc trực trên các tuyến đường, địa điểm xảy ra ngập úng làm ấm lòng người tham gia giao thông.

CSGT hỗ trợ người dân đẩy xe qua khu vực ngập nước, giúp người dân trở về nhà nhanh chóng.

CSGT TP.HCM lưu ý, khi lưu thông trong mưa, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước, tập trung quan sát và chủ động xử lý tình huống. Việc phanh gấp, đánh lái hoặc chuyển hướng đột ngột trên mặt đường trơn ướt có thể khiến phương tiện mất thăng bằng.

Cạnh đó, người dân cần sử dụng áo mưa phù hợp, gọn gàng, không để tà áo vướng vào bánh xe, tay lái hoặc che khuất đèn, gương chiếu hậu. Người điều khiển và người ngồi trên xe phải đội mũ bảo hiểm, cài quai đúng quy cách; không sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện.

Mặt khác, người dân không nên đi quá sát ô tô, xe tải, xe buýt khi qua khu vực ngập nước. Sóng nước do phương tiện lớn tạo ra có thể khiến xe mô tô, xe gắn máy mất thăng bằng, trượt ngã hoặc làm hạn chế tầm nhìn của người điều khiển.

Trước mỗi hành trình trong điều kiện thời tiết bất thường, người dân nên chủ động theo dõi thông tin thời tiết, tình hình giao thông và các điểm có nguy cơ ngập để lựa chọn lộ trình phù hợp. Trường hợp không thật sự cần thiết, nên hạn chế di chuyển khi mưa lớn; nếu phải đi lại, cần ưu tiên những tuyến đường an toàn.

Người dân cũng cần kiểm tra phương tiện trước khi lưu thông, nhất là lốp xe, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu và gương chiếu hậu. Nếu xe bị chết máy khi đi vào vùng ngập, không nên cố khởi động lại động cơ mà cần ưu tiên đưa người và phương tiện đến vị trí an toàn khi có thể.

CSGT TP.HCM khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ và hướng dẫn của lực lượng chức năng, không tự ý đi vào khu vực đã được cảnh báo nguy hiểm, không dừng, đỗ tùy tiện gây cản trở giao thông. Trong mùa mưa, mỗi người cần đi chậm hơn, quan sát kỹ hơn và chủ động phòng ngừa để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.