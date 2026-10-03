Người bệnh tự mua thuốc, thiết bị y tế được BHYT thanh toán cần đáp ứng các điều kiện nào?

Liên quan đến quyền lợi BHYT của người dân, không phải mọi trường hợp người bệnh tự mua thuốc, thiết bị y tế đều được quỹ chi trả.

Việc hoàn trả chi phí trực tiếp chỉ được thực hiện khi người tham gia đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại các Điều 58, 59 và Điều 60 của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP.

Các điều kiện cần đáp ứng

(Cổng TTĐT Bảo hiểm xã hội Việt Nam)