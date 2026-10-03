Không bỏ sót trường hợp chưa tiêm, uống hoặc chưa đủ liều vắc xin phòng bại liệt

Tiêm chủng vắc xin phòng bại liệt cho trẻ.

Thực hiện Công văn số 6680/BYT-PB ngày 4/8/2026 của Bộ Y tế về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống bệnh bại liệt, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo tăng cường công tác tiêm chủng, phấn đấu đạt, vượt các chỉ tiêu tại Kế hoạch số 447/KH-BYT ngày 18/3/2026 của Bộ Y tế; ưu tiên xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng lõm tiêm chủng và địa bàn có dân cư di biến động. Duy trì tỷ lệ tiêm chủng các loại vắc xin phòng bại liệt (bOPV, IPV) trong tiêm chủng thường xuyên cho trẻ dưới 1 tuổi đạt ≥95% trên quy mô cấp xã; rà soát, tiêm/uống bù, vét các liều vắc xin theo lịch và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Các cơ sở y tế tăng cường giám sát các trường hợp liệt mềm cấp/bại liệt, lấy mẫu bệnh phẩm để phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh, xử lý kịp thời, hạn chế nguy cơ bùng phát, lây lan dịch bệnh; nhập trực tuyến thông tin các trường hợp liệt mềm cấp trong 48 giờ kể từ khi có chẩn đoán và các trường hợp bại liệt theo quy định; xử lý triệt để ổ dịch nếu có. Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông, giáo dục sức khỏe, vận động người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số chủ động phòng, chống bệnh và đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch. Bảo đảm thuốc, vắc xin, thiết bị, vật tư, hóa chất phục vụ phòng, chống bệnh bại liệt theo phương châm bốn tại chỗ; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức tốt việc thu dung, điều trị, kiểm soát nhiễm khuẩn, vệ sinh khử khuẩn môi trường, không để lây nhiễm chéo.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp rà soát tiền sử tiêm chủng, thực hiện tiêm chủng bù liều, đặc biệt vắc xin phòng bệnh bại liệt cho trẻ tại cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học.

UBND các xã, phường chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác phòng, chống bệnh bại liệt; bảo đảm cung cấp nước sạch sinh hoạt, tăng cường rà soát, quản lý đối tượng tiêm chủng, không bỏ sót trường hợp chưa được tiêm, uống hoặc chưa đủ liều vắc xin; thực hiện tiêm bù, tiêm vét, nhất là tại vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, chủ động giám sát, phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ tại cộng đồng và kịp thời báo cáo theo quy định.

Đẩy mạnh công tác phòng, chống bệnh bại liệt triên địa bàn tỉnh.pdf