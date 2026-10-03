Giá heo hơi hôm nay 3/10: Đà giảm giá lan rộng, dao động trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 3/10, đà giảm giá tiếp tục lan rộng trên thị trường heo hơi cả ba miền trong sáng nay, dao động trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg. (Ảnh do AI tạo)

Giá heo hơi hôm nay 3/10:

*Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc:

Thị trường heo hơi miền Bắc sáng cuối tuần (ngày 3/10) tiếp diễn đà giảm nhẹ, ghi nhận mức hạ 1.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh thành như Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Lai Châu, Phú Thọ và Sơn La. Các địa phương còn lại giao dịch ổn định, không có điều chỉnh mới.

Sau đợt điều chỉnh này, mặt bằng giá heo hơi trên toàn khu vực lùi về khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg. Mức giá cao nhất miền Bắc là 56.000 đồng/kg hiện duy trì tại Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên. Trong khi đó, Cao Bằng và Sơn La là hai địa phương có giá heo xuống mức thấp nhất vùng với 54.000 đồng/kg.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên:

Sắc đỏ tiếp tục lan rộng trên thị trường heo hơi miền Trung - Tây Nguyên trong sáng nay. Mức giảm 1.000 đồng/kg được ghi nhận tại Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Hiện tại, giá heo hơi tại khu vực này dao động từ 55.000 - 56.000 đồng/kg. Trong đó, Lâm Đồng tiếp tục là địa phương nắm giữ mức thu mua cao nhất khu vực dù đã hạ xuống mốc 56.000 đồng/kg. Tất cả các tỉnh thành còn lại đều đồng loạt neo tại ngưỡng 55.000 đồng/kg.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Nam:

Thị trường heo hơi miền Nam hôm nay ghi nhận xu hướng giảm sâu lan rộng trên hầu hết các tỉnh thành, với mức hạ đồng loạt 1.000 đồng/kg. TP. Hồ Chí Minh là địa phương duy nhất giữ giá heo hơi đi ngang.

Hiện tại, heo hơi tại khu vực này được giao dịch với giá trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg. Mức giá cao nhất miền là 56.000 đồng/kg, được ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Ở chiều ngược lại, giá heo tại các tỉnh Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau đã chạm mốc thấp nhất khu vực là 54.000 đồng/kg.

Giá thịt heo tại các siêu thị, hệ thống bán lẻ:

Giá thịt heo mát Meat Deli tại WinMart ngày 3/10 dao động trong khoảng từ 110.000 đến 166.000 đồng/kg và được áp dụng chương trình giảm giá 20% dành cho hội viên.

Bảng giá tham khảo sản phẩm Meat Deli tại WinMart: Thịt heo xay: Khoảng 118.300 đồng/kg; Chân giò rút xương: Khoảng 115.900 đồng/kg; Nạc đùi heo: Khoảng 109.500 đồng/kg; Các loại thịt khác (nạc vai, ba rọi, nạc dăm): Dao động tùy theo chương trình ưu đãi cụ thể tại cửa hàng trong ngày.

Giá thịt heo tại Công ty Thực phẩm tươi sống Hà Hiền ngày 26/9 tiếp tục duy trì ổn định, dao động trong khoảng từ 80.000 đến 190.000 đồng/kg tùy loại sản phẩm. Cụ thể, mỡ heo: Khoảng 81.000 đồng/kg (mức thấp nhất); Thịt heo xay: Khoảng 120.000 đồng/kg; Nạc vai heo: Khoảng 122.000 đồng/kg; Nạc đùi heo: Khoảng 135.000 đồng/kg; Thịt ba rọi (ba chỉ): Khoảng 152.000 đồng/kg; Nạc dăm heo: Khoảng 162.000 đồng/kg; Sườn non heo: Khoảng 190.000 đồng/kg (mức cao nhất).

(tổng hợp)