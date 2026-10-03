Cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai ngày 03/10/2026: Nguy cơ ngập nhiều xã trũng thấp ven sông

Hiện mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài đang có xu hướng lên chậm và duy trì dưới mức báo động 2. Các khu vực trũng thấp ven sông được cảnh báo nguy cơ ngập lụt cục bộ trong vòng 24 giờ tới.

Hiện trạng mực nước tại trạm Tà Lài

Ghi nhận vào lúc 13h00 ngày 03/10/2026, diễn biến thủy văn trên lưu vực cụ thể như sau:

Mực nước đo được tại trạm Tà Lài đạt 112,32m, hiện ở mức dưới báo động 1 là 0,18m.

Xu thế chung của dòng chảy trên sông Đồng Nai là đang lên chậm và vẫn ở dưới mức báo động 2.

Dự báo và cảnh báo ngập lụt trong 24 giờ tới

Trong 24 giờ tới, diễn biến lũ trên sông Đồng Nai tiếp tục có những dao động đáng chú ý:

Mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài dự báo dao động ở mức báo động 1 đến báo động 2.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, đặc biệt là khu vực thuộc các xã: Đăk Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh (thành phố Đồng Nai) cùng các địa bàn lân cận.

Cấp độ rủi ro thiên tai và tác động dự kiến

Cơ quan chuyên môn đã đưa ra mức cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ ở Cấp 1.

Tình trạng lũ dâng cao trên các sông có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng thấp ven sông. Hiện tượng này ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, hoạt động sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt dân sinh và các lĩnh vực kinh tế - xã hội tại địa phương.

Khuyến cáo an toàn

Người dân và chính quyền các địa bàn nằm trong vùng cảnh báo cần chủ động các biện pháp phòng tránh:

Thường xuyên theo dõi sát các bản tin dự báo mực nước lũ để kịp thời di dời tài sản, gia súc khỏi vùng trũng thấp.

Kiểm tra, gia cố bờ bao ao nuôi thủy sản và các công trình ven sông, kênh rạch.

Hạn chế lưu thông qua các bến đò ngang, khu vực nước chảy xiết khi chưa đảm bảo an toàn giao thông đường thủy.

Tin phát lúc 15h30 ngày 03/10/2026.