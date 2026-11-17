Trong các tác phẩm, người xem có thể cảm nhận những gam màu tương đối nhẹ nhàng, mềm mại, giàu sức gợi cảm. Qua từng nét vẽ, họa sĩ Nguyễn Minh (Minh Béo) tạo nên một thế giới tinh thần dịu dàng. Màu sắc đối với anh là phương tiện miêu tả cảnh vật và cũng là cách biểu đạt những trạng thái cảm xúc.

Hình ảnh con người, thiên nhiên, phố phường trong tranh được thể hiện qua một góc nhìn khá tự do, ngẫu hứng. Xem tranh Nguyễn Minh, cảm giác như anh bắt đầu một tác phẩm từ một hình ảnh cụ thể, một ký ức hay một rung động bất chợt, cũng như để cảm xúc dẫn dắt mình vượt ra ngoài những quy tắc tạo hình thông thường.

Không gian triển lãm "Mơ Mơ" của họa sĩ Nguyễn Minh. Ảnh: Trà Trương

Từ câu của nhà thơ Bế Kiến Quốc trong bài “Hoa huệ trắng”: “Hoa huệ trắng. Và bức tường cũng trắng”. Họa sĩ Nguyễn Minh vẽ phố, hoa Hà Nội, mang màu của mùa hanh khô, của thời điểm bộ tranh phố gần hoàn thiện, màu của những căn chung cư xa xa nhìn góc cửa kính. Trong không gian tưởng đã cũ, mọi thứ thành mờ mờ ảo ảo như giấc mơ.

Yêu thích hội họa từ nhỏ, nhưng tới khi tốt nghiệp xong phổ thông, họa sĩ Nguyễn Minh bắt đầu tìm tòi học vẽ. Năm 2014, anh thi đậu vào trường mỹ thuật Yết Kiêu. Với Minh, đó là may mắn cùng sự kiên trì học.

Cuộc sống của Nguyễn Minh, từ đi học, đến đi làm, đều gắn bó 20 năm quanh hồ Hoàn Kiếm. Cảnh quan cũ, nếp sống phố là cảm hứng xuyên suốt trong sáng tác của Nguyễn Minh, từ năm 2019.

Chân dung họa sĩ Nguyễn Minh (Minh Béo).

Với Nguyễn Minh, Phố Hà Nội không hẳn là một đề tài, đó là những ký ức còn lưu lại khi anh trải nghiệm và chứng kiến nhiều sự thay đổi. Đặc biệt vào thời gian nhiều biến động này. “Cấu trúc đô thị thay đổi, buộc người dân phải dần thích ứng”. Họa sĩ Nguyễn Minh tâm sự. “Hà Nội gắn với nhiều thế hệ họa sĩ với nhiều cách diễn đạt. Tôi không hẳn làm mới, tôi vẽ như cách bản thân cảm nhận riêng về những đổi thay. Đó là cảm giác của nhiều điều dần biến mất. Hà Nội có nhiều lớp lang, nhiều góc nhìn. Những góc phố nhỏ, quán trà đá nhỏ… dần lặn đi. Cột điện cũ thay thế bởi bê tông. Hà Nội có trật tự. Có hồn phách riêng. Nay cảm nhận riêng “không còn”. Với tôi, đó là sự đáng tiếc. Vì thế, tôi lưu lại trên tranh”.

Theo nhà sưu tập Tú Anh - người đồng sáng lập nên nhóm “Tứ Lập” gồm 4 gương mặt họa sĩ trẻ: Bùi Văn Tuất, Nguyễn Minh, Phạm Xuân Trung, Đặng Hữu: “Mơ Mơ” là câu chuyện tình yêu của Nguyễn Minh với một cuộc sống đô thị đầy ắp, lộn xộn, bụi, ô nhiễm, nồm, ẩm ướt, bộn bề. Hà Nội của Minh không có mái ngói thâm nâu, không có rợp bóng cổ thụ trên phố Quang Trung, mà là những dãy nhà tập thể, những khu chung cư mọc lên vội vã. Những căn hộ thân thương với ánh đèn vàng rọi chiếu từ trong là nơi ôm ấp giấc mơ nồng nàn hàng đêm. Minh chắt lọc và rút gọn dần hình phố của anh. Phố lần này ấm áp hơn vì Minh chỉ còn nhìn thấy. Chất liệu gạch trên giấy dó bồi toan tạo nên một độ xốp, như có hơi thở bên dưới các mảng công trình.

Phố, hoa Hà Nội trong tranh họa sĩ Nguyễn Minh.

'"Mơ Mơ" là cảm hứng từ mùa lạnh lạnh ẩm ẩm của Hà Nội dịp từ trước Tết đến hết rét Nàng Bân.” Chị Tú Anh bày tỏ. “Đó là mùa hoa mơ trắng, mai trắng bắt đầu lũ lượt từ rừng về làm sáng lên những góc nhà Hà Nội. Người ở đâu về đến Hà Nội cũng nhiễm cái thói chơi hoa của kinh kỳ. Những cành hoa mai trắng li ti, xù xì, hay những chùm hoa mơ, làm sáng lên bầu trời mùa đông Hà Nội. Và suýt xoa trong giá rét hay mưa phùn ẩm thấp, người đi ngoài đường lại càng mong nhanh nhanh về với tổ ấm của mình”.

Theo họa sĩ Nguyễn Minh, có nhiều ngẫu hứng trong khoảng thời gian khá dài sống, ngắm, nhìn, cảm nhận không khí, không gian, cách sống ở Hà Nội. Từ sự hiểu thấu cùng với ngẫu hứng để tạo hình nên ba bộ tranh “Phố - Hoa - Mộng” trong triển lãm. Tính cách bên trong anh, cũng hòa nhập với cảm giác bay bổng này, kiểu nhẹ tênh, không trọng lượng, say sưa thong dong.

Phố, hoa và mơ Hà Nội trong triển lãm "Mơ mơ" tại TP. Hồ Chí Minh.

“Tranh là người, tính nết họa sĩ ra sao thì trong tranh cũng hiện lên khá rõ ràng. Tôi cũng thể hiện điều đó trung thực qua mỗi bức tranh cùng mọi điều muốn bày tỏ. Khán giả hoặc người xem họ sẽ có đa góc nhìn”. Họa sĩ Nguyễn Minh nói. “Có thể họ sẽ nghĩ tới cuộc sống riêng hoặc ký ức mỗi người từng có. Vì tôi muốn vẽ lại khoảnh khắc cũ, hay những gì đã bị đánh rơi”.

Họa sĩ Nguyễn Minh (sinh năm 1985 tại Hà Nội) hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội. Anh tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2014. Anh đã tham gia nhiều triển lãm nhóm tiêu biểu như “Tứ Lập” 1, 2, 3 tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; “Mùa Vội Gieo Vàng” tại HAH, TP. Hồ Chí Minh; “Góp Dó” 1, 2, 3 tại Hà Nội và triển lãm nhóm tại Copenhagen, Đan Mạch (2024). Các triển lãm cá nhân của anh bao gồm “Gió Bay Bay 1” (2023) và “Gió Bay Bay 2” (2024) tại Hà Nội.

Triển lãm cá nhân “Mơ Mơ” của họa sĩ Nguyễn Minh đang diễn ra từ ngày 16/11/2026 - 28/11/2026, tại Huyen Art House, TP. Hồ Chí Minh.