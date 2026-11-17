17 phút pháo hoa đặc biệt tại Concert 'Muôn sắc Việt Nam'
Chia sẻ tại buổi gặp gỡ báo chí chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”, đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết, màn trình diễn pháo hoa kết hợp hỏa thuật quy mô lớn sẽ là một trong những điểm nhấn của chương trình. Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, đơn vị được giao chủ trì tổ chức bắn pháo hoa, phối hợp với Nhà máy Z121 (Bộ Quốc phòng) và Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội xây dựng kịch bản trình diễn, bảo đảm sự kết hợp giữa pháo hoa, âm nhạc và các hiệu ứng sân khấu.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/17-phut-phao-hoa-dac-biet-tai-concert-muon-sac-viet-nam-1766273.html