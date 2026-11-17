Đến gà gáy, viên Chỉ Huy tỉnh giấc, đốc thúc quân lính dậy khởi hành thì ra thuyền đã tới bến sông Nhĩ Hà ở Thăng Long rồi. Quan quân đều sợ hãi mà rằng: Thiền Sư thực là Thần Tiên. Rồi lập tức rước Minh Không vào triều.