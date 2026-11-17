LỜI TÒA SOẠN Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 km, Vườn Quốc gia Ba Vì sở hữu hệ sinh thái rừng phong phú, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc và khí hậu trong lành. Qua mỗi mùa trong năm, nơi đây lại mang đến những trải nghiệm riêng, từ hành trình du lịch tâm linh, khám phá thiên nhiên đến ngắm hoa dã quỳ, săn mây. Sức hút ấy đang góp phần đưa Ba Vì trở thành điểm đến được nhiều du khách lựa chọn, đồng thời đặt ra yêu cầu về tổ chức hoạt động du lịch hài hòa với nhiệm vụ bảo tồn rừng. Phát triển du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia Ba Vì vì thế cần được nhìn nhận trong mối quan hệ chặt chẽ giữa khai thác giá trị cảnh quan, bảo vệ đa dạng sinh học và tạo sinh kế cho cộng đồng vùng đệm. Làm thế nào để những trải nghiệm thiên nhiên trở thành động lực phát triển, đồng thời giữ gìn được hệ sinh thái rừng? Đâu là giới hạn cần được xác lập trong khai thác du lịch và trách nhiệm của cơ quan quản lý, doanh nghiệp, du khách cũng như cộng đồng địa phương? Tuyến bài "Ba Vì - Đánh thức giá trị xanh" của Báo Thể thao và Văn hóa đi từ sức hút của những mùa du lịch, tìm hiểu định hướng phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn, đến những yêu cầu đặt ra trong gìn giữ môi trường và phát huy vai trò cộng đồng. Qua đó, tuyến bài góp thêm góc nhìn về hướng phát triển du lịch có trách nhiệm, để giá trị thiên nhiên của Ba Vì được khai thác hợp lý, đồng thời được gìn giữ lâu dài cho các thế hệ mai sau.

Bài 1: SỨC HÚT NHỮNG MÙA HOA

Mùa hoa dã quỳ cùng trải nghiệm săn mây đang đưa Vườn Quốc gia Ba Vì trở thành điểm hẹn hấp dẫn của du khách, đặc biệt là giới trẻ. Sức hút từ cảnh quan thiên nhiên không chỉ tạo nên những mùa du lịch sôi động, mà còn mở ra tiềm năng phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái gắn với trải nghiệm và khám phá hệ sinh thái rừng.

Trải nghiệm ngắm hoa dã quỳ tại Vườn quốc gia Ba Vì - Video: Yến Nguyễn - Nam Vũ

Sắc vàng gọi mùa du lịch

Không trải dài thành những cánh rừng hoa bạt ngàn như Đà Lạt, dã quỳ ở Vườn Quốc gia Ba Vì mang một vẻ đẹp riêng, được nâng niu giữa không gian rừng xanh, những triền núi và cung đường quanh co. Cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 km, với hơn một giờ di chuyển bằng ô tô, nơi đây trở thành điểm hẹn lý tưởng cho những chuyến đi ngắn ngày, tìm về thiên nhiên và tận hưởng bầu không khí trong lành.

Mùa hoa dã quỳ năm 2026 diễn ra từ khoảng ngày 17/10 đến 6/12. Do thời tiết nắng nhiều, hoa năm nay nở sớm hơn năm trước khoảng 10 ngày. Thời điểm hoa khoe sắc rực rỡ nhất cũng trùng với điều kiện thời tiết thuận lợi cho hoạt động săn mây, tạo nên sức hấp dẫn riêng cho điểm đến.

Hoa dã quỳ nở rực rỡ tại Vườn Quốc gia Ba Vì

Tại khu vực Cốt 400, từ rừng thông đi thêm khoảng 200m, gửi xe và tiếp tục đi bộ khoảng 300m theo đường mòn, du khách sẽ đến khu vực rừng hoa dã quỳ rộng gần 10 ha, với hệ thống đường đi bộ dài hơn 3km. Ngoài ra, dọc tuyến đường từ cổng kiểm soát vé lên các khu vực Cốt 1.000 -1.100 cũng có nhiều điểm hoa nở đẹp, thuận lợi để dừng chân thưởng ngoạn cảnh sắc.

Với nhiều bạn trẻ, chuyến đi Ba Vì vào mùa hoa không đơn thuần là dịp lưu lại những bức ảnh đẹp. Đó còn là cơ hội tạm rời nhịp sống thường nhật, dành thời gian giữa thiên nhiên và tìm lại sự thư thái sau những ngày học tập, làm việc căng thẳng.

Thanh Trúc, một sinh viên đến tham quan Vườn Quốc gia Ba Vì, cho biết cô ấn tượng với những khóm hoa dã quỳ đang vào độ nở đẹp, không khí trong lành và lượng khách trẻ đến đây khá đông. Theo Trúc, đây là trải nghiệm thú vị để thư giãn và nạp lại năng lượng.

Cùng bạn đến Ba Vì để ngắm hoa, Hương, du khách đến từ Phú Thọ, bày tỏ sự bất ngờ trước vẻ đẹp tự nhiên, có phần hoang sơ của những vạt dã quỳ. Không gian rừng núi hòa cùng sắc hoa vàng tạo nên cảm giác khác biệt so với những điểm chụp ảnh quen thuộc.

Không chỉ có hoa, còn có trải nghiệm săn mây

Nếu mùa hoa dã quỳ tạo nên sức hút theo thời điểm, thì trải nghiệm săn mây lại góp phần mở rộng sức hấp dẫn của Ba Vì trong nhiều thời điểm khác nhau. Với địa hình núi cao, khí hậu mát mẻ và những khoảng không gian mở, Vườn Quốc gia Ba Vì là nơi du khách có thể chiêm ngưỡng biển mây, đặc biệt vào buổi sáng sớm hoặc những ngày thời tiết thuận lợi.

Từ các điểm cao trong Vườn, cảnh sắc núi rừng hiện lên trong màn sương, những dải mây trắng trôi qua triền núi tạo nên khung cảnh giàu sức cuốn hút. Sự kết hợp giữa ngắm hoa, săn mây và khám phá cảnh quan rừng đang hình thành những trải nghiệm đa dạng, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm du khách.

Theo ông Nguyễn Phi Hùng, Giám đốc Trung tâm Du lịch Vườn Quốc gia Ba Vì, năm nay lượng khách đến Vườn đông sớm hơn so với năm 2025 do hoa dã quỳ nở sớm. Những năm trước, khách thường tập trung đông vào tuần thứ hai và thứ ba của tháng 11, trong khi năm nay lượng khách tăng cao sớm hơn khoảng một tuần.

Không chỉ có hoa, Ba Vì còn là điểm săn mây thu hút giới trẻ

Trung bình, ngày thường Vườn đón khoảng 2.000 - 3.000 lượt khách, những ngày cuối tuần con số này lên tới khoảng 10.000 lượt. Dự kiến, tổng lượng khách trong toàn mùa hoa dã quỳ năm nay đạt khoảng 120.000 - 150.000 lượt.

Lượng khách tăng cao cho thấy sức hấp dẫn của cảnh quan thiên nhiên Ba Vì, đồng thời đặt ra yêu cầu về tổ chức hoạt động tham quan, bảo đảm an toàn và giữ gìn môi trường sinh thái. Để đáp ứng nhu cầu, Ban Giám đốc Vườn chủ động nghiên cứu tình hình thời tiết, xây dựng kế hoạch nhân lực hằng tuần, tăng cường các vị trí bán vé, kiểm soát vé và bảo đảm an ninh trật tự.

Trong những ngày đông khách, số bàn bán vé được tăng từ 2 bàn ngày thường lên 6 bàn, đồng thời bố trí 7 điểm bán vé lưu động. Vườn cũng phối hợp với công an các xã Suối Hai, Ba Vì, Yên Bài trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, cứu hộ cứu nạn và xử lý các sự cố có thể xảy ra trên núi.

Một trong những điều chỉnh đáng chú ý trong mùa hoa năm nay là thời gian mở cửa. Ngày thường, Vườn đón khách từ 5h đến 19h; riêng thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật mở cửa từ 4h đến 20h. Việc kiểm soát thời gian ra vào nhằm hạn chế ùn tắc giao thông, tránh ảnh hưởng đến đời sống người dân trong vùng và tập tính sinh hoạt của các loài động vật hoang dã.

Chăm chút cảnh quan, mở rộng trải nghiệm thiên nhiên

Đằng sau những vạt hoa dã quỳ khoe sắc là công việc chăm sóc cảnh quan được thực hiện thường xuyên. Các công nhân của Vườn trực tiếp kiểm tra từng khu vực, tỉa bỏ lá úa, cành khô, cành tàn, vệ sinh đường đi và khu vực trồng hoa. Việc chăm sóc được thực hiện theo hướng hài hòa với điều kiện sinh trưởng tự nhiên của cây, vừa duy trì cảnh quan, vừa hạn chế tác động đến môi trường sinh thái rừng.

Cùng với việc chuẩn bị cảnh quan, công tác tổ chức tham quan cũng được chú trọng. Các điểm tập trung đông khách, tuyến đường lên núi và khu vực săn mây được tăng cường kiểm soát. Những phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn, xe tự ý thay đổi kết cấu, người điều khiển không đội mũ bảo hiểm đều bị kiểm soát nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên địa hình đường núi quanh co, dốc cao.

Những dải hoa được chăm chút để giữ được vẻ đẹp

Thực tế cho thấy, sức hút của Ba Vì không chỉ nằm ở một mùa hoa. Theo ông Nguyễn Phi Hùng - Giám đốc Trung tâm Du lịch Vườn Quốc gia Ba Vì, hiện Vườn có hai mùa đón khách đông trong năm. Đầu năm, khoảng tháng 2 và tháng 3, du khách thường đến tham quan, lễ tại Đền Thượng và Đền thờ Bác Hồ. Mùa thứ hai là mùa hoa dã quỳ vào khoảng tháng 10 và tháng 11. Bên cạnh đó, hoạt động săn mây diễn ra gần như quanh năm.

Với diện tích rừng rộng lớn, hệ sinh thái đa dạng, khí hậu trong lành và cảnh quan đặc trưng, Vườn Quốc gia Ba Vì có nhiều lợi thế để phát triển các hoạt động du lịch gắn với trải nghiệm thiên nhiên. Đại diện Trung tâm Du lịch cho biết, đơn vị đang nghiên cứu tạo thêm các tuyến du lịch sinh thái, điểm săn mây và ngắm hoa nhằm mang đến cho du khách nhiều lựa chọn trải nghiệm hơn.

Từ những mùa hoa dã quỳ đến những buổi sớm săn mây, Ba Vì đang cho thấy khả năng thu hút du khách bằng chính giá trị cảnh quan tự nhiên. Tuy nhiên, lượng khách tăng cũng đòi hỏi hoạt động tham quan phải được tổ chức phù hợp với đặc thù của một vườn quốc gia. Phát huy tiềm năng du lịch cần đi cùng gìn giữ không gian rừng, bảo đảm các trải nghiệm của du khách không làm tổn hại đến cảnh quan và hệ sinh thái. Đó cũng là nền tảng để Ba Vì từng bước phát triển du lịch sinh thái, mở rộng sức hấp dẫn của điểm đến qua các mùa trong năm.

(Còn nữa)