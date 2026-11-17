Đánh thức những giá trị ấy, phát triển du lịch xanh gắn với bảo tồn bản sắc và sinh kế cộng đồng đang mở ra hướng đi bền vững, góp phần khẳng định vị thế du lịch Pù Luông nói riêng, Thanh Hóa nói chung trên bản đồ du lịch Việt Nam đang vươn tầm khu vực và thế giới.

Tối 16/11/2026, Ngày hội Du lịch cộng đồng Pù Luông năm 2026 khai mạc tại sân vận động khu Leo, thôn Đôn, xã Pù Luông (tỉnh Thanh Hóa).

Đánh thức vẻ đẹp từ thiên nhiên và chiều sâu văn hóa

Có những vùng đất khiến người ta muốn tìm đến để khám phá, nhưng cũng có những vùng đất khiến người ta muốn chậm lại, lắng nghe và cảm nhận. Pù Luông là một nơi như thế. Ở đó, thiên nhiên hiện lên trong vẻ hùng vĩ mà dịu dàng của núi rừng, trong sắc xanh trải dài của những thung lũng, những thửa ruộng bậc thang và những bản làng bình yên. Nhịp sống nơi đây dường như vẫn giữ được nét nguyên sơ, khoáng đạt, đủ để mỗi hành trình trở thành một cuộc trở về với thiên nhiên và những giá trị văn hóa gần gũi.

Các đại biểu thưởng thức đặc sản Pù Luông.

Sức quyến rũ riêng có của Pù Luông còn nằm trong đời sống văn hóa phong phú của đồng bào các dân tộc. Đó là những điệu khặp Thái, điệu xường, tiếng khèn bè, tiếng khua luống ngân lên giữa núi rừng; là nghề dệt thổ cẩm, những món ăn truyền thống, nếp nhà sàn và phong tục được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đó còn là sự chân thành, mộc mạc, hiếu khách của người dân – điều tạo nên sự ấm áp và dấu ấn khó quên đối với mỗi du khách.

Chính sự hòa quyện giữa cảnh sắc thiên nhiên và chiều sâu văn hóa đã tạo nên lợi thế khác biệt của Pù Luông trong dòng chảy du lịch hiện nay, khi du khách ngày càng quan tâm đến những hành trình trải nghiệm, nghỉ dưỡng gần gũi với thiên nhiên, tìm hiểu văn hóa bản địa và hướng tới lối sống xanh, có trách nhiệm.

Đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và các đại biểu dự ngày hội.

Tối 16/11/2026, Ngày hội Du lịch cộng đồng Pù Luông năm 2026 được khai mạc đầy sắc màu rộn ràng thanh sắc tại sân vận động khu Leo, thôn Đôn, xã Pù Luông (tỉnh Thanh Hóa), với chủ đề “Kết nối cộng đồng - Lan tỏa bản sắc - Kiến tạo điểm đến xanh”. Dự ngày hội có đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; cùng đại diện lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương, Hiệp hội Du lịch, doanh nghiệp lữ hành, nhà đầu tư, đông đảo Nhân dân và du khách trong nước, quốc tế.

Không chỉ là một sự kiện văn hóa, du lịch, ngày hội còn gửi đi thông điệp về cách thức phát triển một điểm đến bền vững: thiên nhiên cần được gìn giữ, văn hóa cần được trao truyền và người dân phải là chủ thể của quá trình phát triển. Thông điệp “Mỗi người dân là một đại sứ du lịch; mỗi gia đình là một địa chỉ đón tiếp thân thiện; mỗi bản làng là một không gian văn hóa đặc sắc” đã khái quát tinh thần ấy.

Điểm nhấn tại lễ khai mạc là hoạt động ra mắt Bộ nhận diện du lịch Pù Luông, đánh dấu bước đi trong xây dựng hình ảnh điểm đến thống nhất, chuyên nghiệp và mang bản sắc riêng. Trong khuôn khổ ngày hội diễn ra từ ngày 16 đến 18/11, du khách được hòa mình vào không gian văn hóa vùng cao với phiên chợ truyền thống, trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số, trưng bày và giới thiệu sản phẩm địa phương, trò chơi dân gian, chương trình nghệ thuật dân gian và hội diễn văn nghệ quần chúng “Sắc màu Pù Luông”.

Tại ngày hội, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đã cùng với du khách trong và quốc tế tham quan các gian hàng, tìm hiểu sản phẩm đan lát, dệt thổ cẩm, nông sản, đặc sản địa phương và trải nghiệm một số nhạc cụ truyền thống của đồng bào. Những cuộc trò chuyện, giao lưu giữa lãnh đạo tỉnh, người dân và du khách quốc tế trong không gian văn hóa bản địa đã góp phần lan tỏa hình ảnh một Pù Luông thân thiện, giàu bản sắc, đang chủ động mở rộng cánh cửa đón bạn bè, du khách đến khám phá và trải nghiệm.

Khi người dân trở thành đại sứ, bản làng trở thành sản phẩm du lịch

Một điểm đến có thể hấp dẫn du khách bởi cảnh quan, nhưng để tạo nên sức sống lâu dài, điều quan trọng hơn cả là khả năng gìn giữ bản sắc và mang đến những trải nghiệm chân thực. Với Pù Luông, người dân không đứng ngoài quá trình phát triển mà được xác định là trung tâm, là chủ thể gìn giữ văn hóa, trực tiếp tham gia cung cấp dịch vụ và thụ hưởng thành quả từ du lịch.

Tư duy phát triển du lịch vì thế cần chuyển từ khai thác những gì sẵn có sang kiến tạo những sản phẩm có chiều sâu, có câu chuyện và giá trị trải nghiệm. Một nếp nhà sàn được gìn giữ đúng kiến trúc truyền thống; một khung cửi dệt thổ cẩm; một món ăn mang hương vị núi rừng; một điệu múa, tiếng khèn, tiếng khua luống được trình diễn bởi chính người dân bản địa – tất cả đều có thể trở thành những trải nghiệm đặc sắc, giúp du khách không chỉ ngắm nhìn mà còn hiểu, cảm nhận và trân trọng văn hóa nơi mình đặt chân đến.

Để làm được điều đó, địa phương xác định tập trung nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện hạ tầng thiết yếu, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường; khuyến khích người dân phát triển homestay, dịch vụ ẩm thực, sản phẩm thủ công, sản phẩm OCOP và các hoạt động trải nghiệm đời sống bản địa. Cùng với đó là yêu cầu nâng cao kỹ năng, kiến thức, ý thức làm du lịch cho cộng đồng, từng bước chuyên nghiệp hóa chất lượng phục vụ mà không làm mất đi nét tự nhiên, chân thực vốn có.

Câu chuyện ở bản Năng Cát, xã Linh Sơn là một minh chứng sinh động cho hướng phát triển ấy. Nằm dưới chân núi Chí Linh, bản Năng Cát hấp dẫn bởi cảnh quan núi rừng, thác Ma Hao cùng những nếp nhà sàn truyền thống và không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào Thái. Toàn bản có 124 hộ dân, trong đó 122 hộ sinh sống trong nhà sàn; nhiều giá trị văn hóa như tiếng nói, trang phục, lễ hội Chá Mùn, Chá Một, điệu múa xòe, khua luống, nhảy sạp vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Các sản phẩm truyền thống, đặc sản địa phương được giới thiệu, góp phần quảng bá tiềm năng du lịch cộng đồng Pù Luông.

Từ lợi thế đó, người dân đã từng bước chuyển từ đón khách tham quan đơn thuần sang phát triển các dịch vụ lưu trú, ăn uống và trải nghiệm văn hóa. Hiện bản có 10 hộ làm homestay, với sức chứa trên 300 khách. Từ đầu năm 2026 đến nay, Năng Cát đón gần 30.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm, tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương với thu nhập khoảng 4-5 triệu đồng/người/tháng.

Đáng chú ý, du lịch không chỉ đem lại nguồn thu cho những hộ trực tiếp kinh doanh mà còn mở thêm cơ hội tiêu thụ nông sản, sản vật và các sản phẩm truyền thống. Phiên chợ đêm vùng cao được duy trì vào tối thứ bảy hằng tuần trở thành không gian giới thiệu hàng hóa, ẩm thực và giao lưu cộng đồng. Việc thành lập Câu lạc bộ “Phát triển du lịch sinh thái cộng đồng bản Năng Cát”, tổ chức tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn minh trong du lịch cũng góp phần nâng cao năng lực làm du lịch của người dân, nhất là phụ nữ.

Từ Pù Luông đến Năng Cát, những mô hình du lịch cộng đồng đang cho thấy một hướng đi giàu triển vọng: biến tài nguyên thiên nhiên và văn hóa thành nguồn lực phát triển, nhưng không tách rời lợi ích của người dân. Khi người dân có sinh kế từ chính những giá trị văn hóa của mình, họ cũng có thêm động lực để gìn giữ nhà sàn, nghề truyền thống, lễ hội, phong tục và cảnh quan quê hương.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng thăm các gian hàng, tìm hiểu sản phẩm đặc trưng và trao đổi với người dân địa phương.

Liên kết để vươn xa, gìn giữ để phát triển bền vững

Tiềm năng là lợi thế, nhưng để trở thành thương hiệu du lịch có sức cạnh tranh, Pù Luông cần được đầu tư bài bản hơn về sản phẩm, chất lượng dịch vụ, hạ tầng và khả năng kết nối thị trường. Thực tế cho thấy, dù đã từng bước được đầu tư và đánh thức, tiềm năng du lịch của địa phương vẫn chưa được khai thác tương xứng; sản phẩm còn cần đa dạng hơn, chất lượng phục vụ cần nâng cao và sự liên kết giữa các điểm đến, cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp lữ hành cần chặt chẽ hơn.

Bởi vậy, việc tăng cường liên kết, hợp tác và xúc tiến quảng bá được xác định là một trong những giải pháp quan trọng. Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch cộng đồng Pù Luông năm 2026, đoàn Hiệp hội Du lịch và doanh nghiệp lữ hành đến từ các tỉnh đồng bằng sông Hồng đã khảo sát thực tế các sản phẩm, dịch vụ, trao đổi và nghiên cứu xây dựng các chương trình tour, tuyến đưa khách đến Pù Luông. Hoạt động này mở ra cơ hội kết nối trực tiếp giữa điểm đến với thị trường, giữa các hộ kinh doanh du lịch cộng đồng với doanh nghiệp lữ hành, góp phần hình thành những hành trình trải nghiệm phong phú và hấp dẫn hơn.

Cùng với kết nối thị trường, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuẩn hóa dịch vụ, phát triển sản phẩm đặc trưng và cải thiện hạ tầng thiết yếu có ý nghĩa quyết định. Du khách đến Pù Luông không chỉ cần một nơi lưu trú thuận tiện, mà còn mong muốn được trải nghiệm văn hóa bản địa một cách chân thực, được thưởng thức ẩm thực đặc sắc, tham gia các hoạt động cộng đồng và cảm nhận sự thân thiện trong từng điểm dừng chân.

Đây cũng là dư địa để Thanh Hóa phát triển các sản phẩm du lịch bổ trợ, kết nối nghỉ dưỡng với chăm sóc sức khỏe, khám phá thiên nhiên, trải nghiệm nông nghiệp, nghề truyền thống và ẩm thực địa phương. Xu hướng du lịch nghỉ dưỡng kết hợp massage, ngâm tắm thảo dược, xông hơi, dưỡng sinh và thư giãn tinh thần đang mở ra thêm cơ hội khai thác tài nguyên bản địa, đa dạng hóa lựa chọn cho du khách. Cùng với những chương trình ưu đãi của doanh nghiệp du lịch trong những tháng cuối năm, việc làm mới sản phẩm và nâng cao chất lượng phục vụ sẽ góp phần tăng sức hấp dẫn, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị từ mỗi chuyến đi.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng tìm hiểu sản phẩm đan lát truyền thống, góp phần đa dạng hóa sản phẩm phục vụ khách du lịch.

Trong bức tranh chung ấy, Pù Luông là một điểm nhấn quan trọng trong hành trình xây dựng hình ảnh du lịch Thanh Hóa đa dạng, giàu bản sắc. Từ biển Sầm Sơn, những di sản văn hóa, lịch sử đến không gian sinh thái, nghỉ dưỡng và du lịch cộng đồng miền núi, mỗi vùng đất đều có thể tạo nên một sắc thái riêng, bổ trợ cho nhau trong hệ thống sản phẩm du lịch của tỉnh. Việc đưa Gala Sao Mai 2026 về Sầm Sơn, tổ chức các hoạt động quảng bá văn hóa, di sản và kích cầu du lịch cuối năm cũng góp phần tạo thêm điểm nhấn, mở rộng sức lan tỏa của hình ảnh xứ Thanh.

Tuy nhiên, phát triển du lịch xanh không thể chỉ được đo bằng số lượng khách hay tốc độ tăng trưởng. Giá trị bền vững còn nằm ở việc cảnh quan được bảo vệ, môi trường được gìn giữ, bản sắc văn hóa được trao truyền và người dân có cuộc sống tốt hơn từ chính quê hương mình. Quan điểm kiên quyết không đánh đổi cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái và bản sắc văn hóa để lấy tăng trưởng du lịch trước mắt cần trở thành nguyên tắc xuyên suốt trong quy hoạch, đầu tư, quản lý và tổ chức hoạt động du lịch tại Pù Luông.

Để hiện thực hóa điều đó, cần sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền, các ngành chức năng, doanh nghiệp, nhà đầu tư và cộng đồng dân cư. Chính quyền kiến tạo môi trường phát triển, hoàn thiện hạ tầng và nâng cao hiệu quả quản lý; doanh nghiệp đầu tư sản phẩm, kết nối thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ; người dân gìn giữ văn hóa, bảo vệ môi trường và trực tiếp tham gia làm du lịch. Khi các chủ thể cùng chia sẻ trách nhiệm và lợi ích, du lịch mới thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu hoạt động dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào dân tộc tại ngày hội.

Để mỗi hành trình đến Pù Luông là một hành trình đáng nhớ

Pù Luông hấp dẫn không chỉ bởi những gì du khách nhìn thấy, mà còn bởi những gì họ được sống cùng, cảm nhận và mang theo sau mỗi chuyến đi. Đó là sắc xanh của núi rừng, vẻ đẹp của những bản làng, hương vị ẩm thực truyền thống, âm thanh của nhạc cụ dân tộc và nụ cười thân thiện của người dân. Mỗi trải nghiệm là một lát cắt văn hóa; mỗi cuộc gặp gỡ là một nhịp cầu kết nối con người với con người, du khách với vùng đất.

Ngày hội Du lịch cộng đồng Pù Luông năm 2026 vì thế không chỉ dừng lại ở hoạt động quảng bá, trình diễn hay giới thiệu sản phẩm. Quan trọng hơn, ngày hội góp phần khơi dậy niềm tự hào về quê hương, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong gìn giữ tài nguyên, văn hóa; đồng thời mở rộng kết nối với doanh nghiệp, thị trường và du khách.

Từ những lợi thế riêng có, Pù Luông đang từng bước chuyển hóa cảnh quan thiên nhiên và di sản văn hóa thành nguồn lực phát triển. Hành trình ấy cần được tiếp tục bằng những sản phẩm đặc trưng, dịch vụ chất lượng, liên kết rộng mở và cách làm du lịch có trách nhiệm. Khi mỗi người dân thực sự là một đại sứ du lịch, mỗi gia đình là một điểm đón tiếp thân thiện, mỗi bản làng là một không gian văn hóa sống động, Pù Luông sẽ không chỉ là điểm đến để khám phá, mà còn là nơi để nhớ, để yêu và mong muốn trở lại.

Giữ màu xanh của đại ngàn, gìn giữ hồn cốt bản làng và trao cơ hội phát triển cho cộng đồng, đó chính là con đường để Pù Luông khẳng định thương hiệu du lịch xanh, góp phần làm giàu thêm sức hấp dẫn của xứ Thanh trên bản đồ du lịch Việt Nam.