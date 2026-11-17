Nguyên liệu làm món cơm chiên Dương Châu có thể thay đổi linh hoạt tùy theo sở thích và điều kiện từng nhà. Ảnh: Hong Nhug Dinh

Cách làm cơm chiên Dương Châu ngon

Sơ chế nguyên liệu

Cơm nấu hơi khô chút, để nguội rồi đánh tơi đều, bọc màng bọc thực phẩm cho vào ngăn mát tủ lạnh. Cơm nguội để qua đêm cho hạt cơm se bề mặt.

Trước khi chiên, bạn lấy cơm ra, bóp cho tơi hạt, sau đó đập 1 quả trứng gà, thêm 2 thìa cà phê nước mắm, 1/2 thìa cà phê bột canh (muối), 1 thìa cà phê hạt nêm, 1 thìa cà phê hạt tiêu rồi đảo đều cho hạt cơm thấm gia vị.

Tiếp đến, bạn thái lạp xưởng, giò lụa và cà rốt thành hình hạt lựu, sau đó chần sơ cà rốt, ngô ngọt và hạt đậu Hà Lan. Ngô ngọt chần xong thì tách hạt, bỏ lõi.

Nấm hương cũng ngâm nước ấm cho nhanh nở rồi rửa sạch, cắt hạt lựu. Hành lá rửa sạch, thái nhỏ. Hành khô thái lát.

Tùy theo khẩu vị sở thích hoặc nguyên liệu sẵn có trong nhà mà bạn có thể điều chỉnh các thành phần trong món cơm chiên Dương Châu cho phù hợp. Một số nhà thường thay hạt đậu Hà Lan thành dưa chuột, đậu đũa… hoặc xúc xích thay cho lạp xưởng.

Cách làm cơm chiên Dương Châu chuẩn vị nhà hàng

Bạn phi hành khô với mỡ lợn cho dậy mùi thơm, sau đó trút phần cơm nguội đã ướp trứng và gia vị vào đảo đều cho tơi hạt.

Khoảng 2-3 phút, bạn tiếp tục đập quả trứng còn lại vào rồi đảo đều để trứng tạo vân xốp và giúp món ăn có màu vàng bắt mắt hơn.

Bạn rang đều tay cho tới khi hạt cơm se lại, tơi đều thì trút tiếp giò lụa, lạp xưởng, đậu Hà Lan, ngô ngọt, nấm hương, cà rốt vào đảo cùng và nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng.

Sau đó, bạn chiên hỗn hợp cơm thêm khoảng 5-6 phút cho các nguyên liệu chín đều và quyện vào nhau. Cuối cùng bạn thêm hành lá, đảo đều rồi tắt bếp, đơm ra bát/đĩa để thưởng thức.