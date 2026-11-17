Theo quyết định của Bộ Xây dựng, ga Phong Nha kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của ga Thọ Lộc. Hoạt động chạy tàu vẫn được duy trì bình thường, không phát sinh nhu cầu xây dựng công trình mới.

Đổi tên ga Thọ Lộc trên tuyến đường sắt Bắc - Nam thành ga Phong Nha. Ảnh: VNR.

Ga Thọ Lộc nằm tại km 498+700 tuyến đường sắt Hà Nội - TP HCM, thuộc xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị (trước đây thuộc tỉnh Quảng Bình), cách trung tâm du lịch Phong Nha khoảng 20 km.

Việc đổi tên nhằm thống nhất tên nhà ga với địa danh Phong Nha - Kẻ Bàng, tạo thuận lợi cho du khách tìm kiếm thông tin, mua vé và lựa chọn hành trình.

Hiện ga Thọ Lộc hiện đảm nhiệm chức năng ga đầu, cuối ở phía Phong Nha của đoàn tàu du lịch "Phong Nha - Cố đô Huế: Hành trình Di sản thế giới", được đưa vào khai thác từ ngày 28/8/2026.

Tuyến tàu dài khoảng 190km, kết nối Huế - Đông Hà - Mỹ Trạch - Đồng Hới - Thọ Lộc và các điểm di sản, du lịch trên hành trình. Từ ga, hành khách tiếp tục di chuyển đến khu vực Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.