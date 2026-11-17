Diễn ra từ ngày 21 - 24/11, Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 do UBND Thành phố chỉ đạo tổ chức nhằm triển khai Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Chương trình hành động số 08 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và các kế hoạch của UBND TP Hà Nội. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì thực hiện.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc sẽ diễn ra từ 7h30 ngày 21/11 tại sân khấu trước Tượng đài Đức Vua Lý Thái Tổ, truyền hình trực tiếp trên kênh H1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Trước lễ khai mạc là nghi lễ dâng hương Đức Vua Lý Thái Tổ. Chương trình tiếp nối bằng đại cảnh “Trống hội Thăng Long” với các màn múa cờ hội, múa lân - rồng và múa trống do lực lượng nghệ nhân, diễn viên các địa phương biểu diễn.

Giá trị văn hoá, nghệ thuật truyền thống được phát huy, lan toả hơn nữa trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hoá Việt Nam.

Điểm nhấn của ngày khai mạc là chương trình diễu hành di sản với quy mô dự kiến khoảng 3.500-4.000 người tham gia, quy tụ đại diện các cơ quan Trung ương, thành phố, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, nghệ nhân, nghệ sĩ và đông đảo nhân dân. Đặc biệt, sự tham gia của các xã, phường với những khối diễu hành mang sắc thái văn hóa riêng sẽ tạo nên bức tranh đa dạng về di sản, tín ngưỡng, lễ hội, nghệ thuật dân gian và nghề truyền thống của Thăng Long - Hà Nội.

Không dừng lại ở lễ khai mạc và diễu hành, trong suốt bốn ngày diễn ra sự kiện, nhiều không gian nghệ thuật, trưng bày và trải nghiệm sẽ được tổ chức quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Đáng chú ý, nghệ thuật biểu diễn được đưa ra các sân khấu công cộng, tạo điều kiện để công chúng tiếp cận trực tiếp với những loại hình nghệ thuật truyền thống và đương đại.

Tại khu vực Tượng đài Cảm Tử có ca trù, chèo tàu Tổng Gối, hát xẩm, hát văn và những ca khúc mang âm hưởng dân gian. Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục trở thành điểm hẹn của các thực hành di sản phi vật thể như múa Bài Bông, múa Bồng, múa rối, cồng chiêng, múa đèn đền Đồng Nhân, múa Sênh Tiền và múa cổ Giảo Long. Khu vực ngã tư Tràng Tiền Plaza - Hàng Khay dành không gian cho âm nhạc đương đại, các nhóm nhạc trẻ, câu lạc bộ flashmob và nhóm nhảy.

Biểu diễn nghệ thuật truyền thống là hoạt động sẽ tạo sức hấp dẫn cho chuỗi chương trình.

Tại Quảng trường phía Đông Hồ Hoàn Kiếm, không gian trưng bày và trải nghiệm nghề thủ công sẽ giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của làng nghề Hà Nội. Người dân và du khách không chỉ được ngắm nhìn những sản phẩm thủ công mà còn có cơ hội tìm hiểu kỹ thuật, quy trình chế tác và câu chuyện văn hóa phía sau mỗi nghề.

Ba biệt thự cổ trong khu vực quảng trường dự kiến được sử dụng để tổ chức các hoạt động trải nghiệm mặc cổ phục, áo dài, trò chơi dân gian bằng công nghệ thực tế ảo và hiệu ứng ánh sáng.

Tại Nhà triển lãm số 93 Đinh Tiên Hoàng có triển lãm nghệ thuật kết hợp công nghệ số, thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR). Các không gian trưng bày tại số 45 Tràng Tiền, Trung tâm Văn hóa Hồ Gươm và trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội giới thiệu những lát cắt về lịch sử, văn hóa và diện mạo sáng tạo của Thủ đô.

Di sản sẽ được lan toả qua rất nhiều hoạt động tại Hà Nội.

Tối 22/11, Hồ Hoàn Kiếm dự kiến trở thành không gian trình diễn ánh sáng nghệ thuật với hai suất diễn. Sử dụng công nghệ 3D mapping kết hợp nhạc nước, laser, âm thanh vòm và ánh sáng trên nền kiến trúc Tháp Rùa, chương trình sẽ tái hiện những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của Thăng Long - Hà Nội.

Một điểm đáng chú ý khác là Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 không chỉ tập trung ở khu vực trung tâm mà còn mở rộng đến các xã, phường. Trong hai ngày 23 - 24/11, các địa phương sẽ tổ chức hoạt động hưởng ứng tại thiết chế văn hóa - thể thao, di tích, điểm sinh hoạt cộng đồng và không gian công cộng, với nhiều hình thức như biểu diễn văn nghệ, thể thao quần chúng, giao lưu câu lạc bộ, trò chơi dân gian, giới thiệu di sản, làng nghề và ẩm thực địa phương.