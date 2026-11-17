Các ca sỹ, nghệ sỹ Trung Quốc và quốc tế, trong đó có ca sỹ Trang Pháp của Việt Nam tham gia chương trình.

Hội nghị không chính thức các nhà lãnh đạo kinh tế APEC năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 18-19/11 tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với chủ đề “Xây dựng Cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương cùng thịnh vượng.”

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, để chào mừng sự kiện này, tối 16/11, một chương trình đa phương tiện đặc biệt với chủ đề “Hẹn gặp tại Thâm Quyến: Năm APEC của Trung Quốc,” do Ban Tuyên truyền Thành ủy Thâm Quyến và Tập đoàn Truyền thông Thâm Quyến tổ chức thực hiện, đã được phát sóng đồng thời trên nhiều nền tảng trực tuyến, cùng với sự đưa tin song song từ các cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế.

Chương trình này được đồng kiến ​​tạo cùng nhiều cơ quan truyền thông quốc tế, với sự tham gia của 49 khách mời đến từ các nền kinh tế thành viên APEC.

Trong số đó có nghệ sỹ piano Lang Lang và Ye Xiaogang; diễn viên Zhang Guoli và Wang Xiaohui; vận động viên bơi nghệ thuật Wang Liuyi và Wang Qianyi; học giả người Canada Dashan (Mark Rowswell); cùng ca sỹ người Việt Nam Trang Pháp... Nội dung chương trình bao quát tất cả 21 nền kinh tế thành viên APEC.

Chương trình mang đến sự kết hợp ngoạn mục giữa công nghệ và nghệ thuật, nổi bật với dàn nhạc robot, màn trình diễn thời trang robot và các màn hình kỹ thuật số “bay” lơ lửng…

Chương trình đã kêu gọi sự đồng sáng tạo từ 21 nền kinh tế APEC, thu hút hơn 30.000 người dùng internet tham gia; các nội dung hình ảnh, âm thanh và thông điệp từ 140 người tham gia đã được giới thiệu trong chương trình.

Đáng chú ý, dự án mang chủ đề APEC có tên “Sự kết hợp hoàn hảo: Hành trình qua ống kính,” sử dụng các loại camera hành trình sản xuất tại Thâm Quyến, đã kết nối người dân bình thường từ các nền kinh tế này cùng sáng tạo nội dung, ghi lại những khía cạnh sống động và đa dạng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương dưới nhiều góc nhìn khác nhau; dự án đã tiếp cận tổng cộng hơn 50 triệu lượt khán giả.

Bên cạnh đó, thông qua sự hợp tác với nền tảng Xiaohongshu, một chiến dịch mang tên “Hành trình qua ống kính: Những quan sát từ khung cửa sổ” đã được triển khai, thu hút hơn 25.000 bài đăng do người dùng cung cấp./.