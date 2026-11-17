Hơn một tháng nữa, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 mới chính thức khai hội nhưng ngay từ những ngày này, chính quyền, người dân và doanh nghiệp đang chung sức chỉnh trang đô thị, xây dựng các không gian hoa, tiểu cảnh, tô điểm cho Đà Lạt thêm rực rỡ sắc màu.

Tại khu vực trung tâm Đà Lạt, công tác chuẩn bị đang được các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ. Phường Xuân Hương hoàn thiện trang trí 10 tuyến đường trọng điểm với 17 cụm tiểu cảnh; phường Lâm Viên triển khai 2 tiểu cảnh cùng 6 tuyến đường hoa.

Đà Lạt rực rỡ chuẩn bị Festival hoa năm 2026. Ảnh: Giang Nam

Phường Cam Ly thực hiện 6 tuyến đường hoa; phường Xuân Trường xây dựng tuyến đường hoa tại 12 tổ dân phố; phường Lang Biang – Đà Lạt triển khai 6 tuyến đường hoa.

Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt đã chuẩn bị hơn 100.000 túi, chậu hoa các loại để thay thế, làm mới các tiểu cảnh tại những vị trí trọng điểm. Riêng không gian, tiểu cảnh phục vụ Festival Hoa Đà Lạt, đơn vị đã chuẩn bị hơn 70.000 túi, chậu hoa các loại để trang trí dọc tuyến đường Lê Đại Hành, quanh Hồ Xuân Hương và các không gian công cộng.

Tại các cơ quan, đơn vị, trường học, khu điểm du lịch, khu dân cư, công tác vệ sinh môi trường, trồng hoa, cây xanh cũng được đông đảo người dân tích cực hưởng ứng.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 31/12 với 11 chương trình chính và 25 chương trình hưởng ứng.

Với chủ đề “Đà Lạt – Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc” lễ hội năm nay hứa hẹn mang đến không gian trải nghiệm đa sắc màu cho người dân và du khách gần xa.