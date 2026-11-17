Gần 1.000 kiều bào và bạn bè Nhật Bản cùng khám phá những sắc màu văn hóa Việt Nam tại “Làng Việt Nam ở Fukuoka 2026”, tái hiện nét đặc trưng của nhiều vùng miền, giới thiệu di sản, phong tục, ẩm thực và tạo điểm hẹn giao lưu, gắn kết cộng đồng người Việt xa quê.

Đông đảo đại biểu tham gia diễu hành trong Ngày hội. Ảnh: LSQ

Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Các khu vực trưng bày được bài trí bằng trang phục truyền thống, hình ảnh di sản, sản vật địa phương và ẩm thực, kết hợp hoạt động trải nghiệm để khách tham quan tìm hiểu nét riêng của từng vùng miền. Riêng khu vực Hoàng Sa, Trường Sa giới thiệu lịch sử, địa lý và chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Khách tham quan còn có thể trải nghiệm “Hộ chiếu Làng Việt Nam”, lưu lại hành trình qua những con dấu và biểu tượng văn hóa. Hoạt động này giúp trẻ em người Việt sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản tìm hiểu về quê hương.

Cùng với hoạt động giới thiệu văn hóa, chương trình có diễu hành cộng đồng, giao lưu nghệ thuật, ẩm thực và thể thao. Giải bóng đá Cúp Đại Đoàn Kết Kyushu 2026 quy tụ các đội bóng Việt Nam và quốc tế đang sinh sống tại Nhật Bản. FC Newhouse giành chức vô địch, FC Hà Tĩnh đoạt ngôi Á quân.

Xác lập kỷ lục Làng Việt Nam tại Fukuoka. Ảnh: LSQ

Đặc biệt là lễ trao chứng nhận kỷ lục cho mô hình “Làng Việt Nam tại Fukuoka”. Tổ chức Kỷ lục Người Việt toàn cầu (VietWorld) xác lập kỷ lục cho mô hình tổ chức đồng thời nhiều không gian giới thiệu, quảng bá và trải nghiệm văn hóa, di sản Việt Nam trong một chương trình cộng đồng tại Nhật Bản.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ II và Ngày hội Văn hóa Việt Nam năm 2026 diễn ra vào ngày 15-11 tại thành phố Fukuoka, Nhật Bản do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka bảo trợ, phối hợp tổ chức cùng Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam toàn cầu, Hội Người Việt Nam tại Fukuoka, Hiệp hội Doanh nghiệp xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam tại Kyushu - Nhật Bản, Hội Phụ nữ Việt Nam tại Kyushu - Nhật Bản cùng các hội đoàn, doanh nghiệp cộng đồng.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Trịnh Thị Mai Phương. Ảnh: LSQ

Ông Nguyễn Duy Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Thư ký Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam toàn cầu, Trưởng ban Tổ chức, khẳng định, đại đoàn kết đối với người Việt Nam chưa bao giờ chỉ là khẩu hiệu mà là sức mạnh đã đi cùng dân tộc qua nhiều thế hệ, là sợi dây nối những người Việt dù sinh sống ở trong nước hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới.

Ông Nguyễn Duy Anh, Tổng Thư ký Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam toàn cầu. Ảnh: LSQ

Ông cũng nhấn mạnh ý nghĩa của việc trao truyền văn hóa cho thế hệ sau: “Gìn giữ văn hóa không có nghĩa là giữ những điều cũ trong ký ức. Gìn giữ văn hóa là làm cho những giá trị ấy tiếp tục sống trong một thế hệ mới”.

Cùng chia sẻ về tinh thần gắn bó của người Việt xa quê, sư cô Thích Tâm Trí, Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản, nói: “Dù có thể khác nhau về tín ngưỡng, tôn giáo hay hoàn cảnh sống, chúng ta vẫn cùng chung một cội nguồn dân tộc. Đại đoàn kết bắt đầu từ những điều rất gần gũi như biết yêu thương, sẻ chia, nâng đỡ nhau nơi đất khách và cùng hướng về quê hương bằng những việc làm thiết thực”.

Sư cô Thích Tâm Trí, Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản. Ảnh: LSQ

Tại chương trình, Tổ chức Kỷ lục Người Việt toàn cầu (VietWorld) trao chứng nhận kỷ lục cho mô hình “Làng Việt Nam tại Fukuoka”, với nội dung: “Mô hình tổ chức đồng thời nhiều không gian giới thiệu, quảng bá và trải nghiệm các giá trị văn hóa, di sản đặc trưng của Việt Nam nhất trong một chương trình cộng đồng tại Nhật Bản”. Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Anh, Tổng Thư ký Liên minh Kỷ lục Thế giới, Phó Chủ tịch Hội đồng Xác lập Kỷ lục Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Viện Kỷ lục Việt Nam, trao chứng nhận cho đại diện Ban Tổ chức.

Ngày hội thu hút gần 1.000 người Việt Nam và bạn bè Nhật Bản. Ảnh: LSQ

Ngày hội góp phần kết nối kiều bào, duy trì sự gắn bó của thế hệ trẻ với văn hóa dân tộc và tăng cường giao lưu nhân dân Việt Nam - Nhật Bản.