Hà Nội lắp đặt thêm hơn 6.200 camera AI. Ảnh minh họa

Camera AI có khả năng phát hiện các hành vi vi phạm như: vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, dừng, đỗ xe trái phép. Đồng thời, từ dữ liệu hình ảnh thu thập được, hệ thống còn có thể hỗ trợ nhận diện tình hình giao thông tại các tuyến đường, nút giao, qua đó cung cấp thêm căn cứ để lực lượng chức năng đánh giá mật độ phương tiện, phát hiện những khu vực có nguy cơ ùn tắc và lựa chọn phương án điều tiết phù hợp.

Theo kế hoạch, quá trình bàn giao, lắp đặt thiết bị được thực hiện từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027. Toàn bộ hệ thống dự kiến hoàn thiện và đưa vào triển khai chính thức trong năm 2027.

Hệ thống camera AI được nghiên cứu, thiết kế và phát triển tại Việt Nam, tích hợp công nghệ xử lý hình ảnh thông minh trực tiếp trên thiết bị. Giải pháp này hướng tới nâng cao khả năng xử lý dữ liệu, hỗ trợ giám sát và nhận diện các tình huống giao thông, an ninh, trật tự.

Việc đưa hệ thống camera AI vào vận hành được kỳ vọng hỗ trợ lực lượng Công an TP Hà Nội nâng cao hiệu quả công tác giám sát địa bàn, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm và tình huống phức tạp về an ninh, trật tự; đồng thời hỗ trợ công tác điều hành, phân luồng, giải quyết ùn tắc giao thông.