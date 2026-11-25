Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri phường Trường Vinh sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Thành Duy

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Dương Đình Chỉnh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phan Đức Đồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trường Vinh và lãnh đạo các sở, ngành.

Lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh và phường Trường Vinh dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề về phát triển và dân sinh

Tại hội nghị, có 12 lượt ý kiến cử tri, tập trung vào chất lượng tăng trưởng kinh tế, giải phóng mặt bằng, sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi số và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Đại biểu Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số, Sở Khoa học và Công nghệ thông tin đến cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Thành Duy

Cử tri Nguyễn Hồ Cảnh quan tâm đến mối quan hệ giữa tăng trưởng GRDP, hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nguồn thu ngân sách và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Cử tri Nguyễn Hồ Cảnh phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy

Liên quan đến giải phóng mặt bằng, cử tri Nguyễn Xuân Minh, ở khu vực Hưng Hòa, đề nghị có chính sách bảo đảm sản xuất đối với diện tích đất nông nghiệp còn lại sau thu hồi nhưng không đủ điều kiện tiếp tục canh tác. Các cử tri cũng kiến nghị xem xét giá bồi thường, hỗ trợ người dân chuyển đổi nghề nghiệp, ổn định cuộc sống.

Cử tri Nguyễn Xuân Minh phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy

Ngoài ra, cử tri đề xuất nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp; đầu tư hạ tầng, trang thiết bị và tổ chức tập huấn phục vụ chuyển đổi số ở cơ sở; quan tâm thực hiện các chế độ, chính sách đối với người dân, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng.

Kiểm chứng bằng tiến độ và kết quả cụ thể

Trao đổi tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận thông tin, năm 2026, Nghệ An dự kiến đạt mức tăng trưởng GRDP hai con số, thu ngân sách phấn đấu đạt 35.000 tỷ đồng.

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công và thu hút đầu tư, đặc biệt là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), thuộc nhóm cao của cả nước. Tỉnh đang tập trung triển khai các dự án lớn tạo động lực phát triển.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trả lời kiến nghị cử tri. Ảnh: Thành Duy

Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh chú trọng bảo đảm quốc phòng, an ninh, đẩy nhanh chỉnh trang đô thị, đầu tư các công trình giao thông, công viên và không gian sinh hoạt công cộng. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm, bảo đảm đoàn kết, thống nhất.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, những kết quả đạt được có sự đóng góp của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân. Tỉnh sẽ đánh giá toàn diện những tồn tại, hạn chế, xác định nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phát triển.

Lãnh các cơ quan Trung ương và tỉnh Nghệ An dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cũng đã trả lời các kiến nghị của cử tri. Trong đó đối với công tác giải phóng mặt bằng, đồng chí Nguyễn Khắc Thận cho biết, đây đang là một trong những điểm nghẽn lớn đối với quá trình phát triển. Tỉnh đã ban hành chỉ thị về công tác này; hằng quý, Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo tình hình thực hiện, đồng thời gắn trách nhiệm thực hiện với người đứng đầu ở cơ sở.

Lãnh đạo phường Trường Vinh và các cử tri tham dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn cử tri đồng tình, ủng hộ chủ trương giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án. Quá trình thực hiện phải bảo đảm bài bản, công khai, minh bạch, tuân thủ đúng quy định pháp luật và chính sách của Nhà nước, của tỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Đối với diện tích đất còn lại sau thu hồi gây khó khăn cho sản xuất và những vướng mắc phát sinh, tỉnh tiếp thu, chỉ đạo xem xét, giải quyết cụ thể trên cơ sở kiến nghị của cử tri. Những công trình, dự án chậm tiến độ cũng sẽ được rà soát, có kế hoạch xử lý phù hợp.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trao đổi thêm về những nhiệm vụ trọng tâm của Nghệ An và phường Trường Vinh trong thời gian tới.

Đối với Nghệ An, cần phát huy các động lực tăng trưởng mới, tháo gỡ điểm nghẽn về thủ tục, hạ tầng và tiến độ triển khai dự án; đồng thời chăm lo đời sống nhân dân, tạo thêm cơ hội phát triển cho doanh nghiệp, việc làm cho người lao động và nâng cao chất lượng dịch vụ công.

Cử tri phường Trường Vinh tham gia hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Đối với phường Trường Vinh, đồng chí đánh giá địa bàn đã tạo được nền tảng quan trọng sau sắp xếp. Thời gian tới, Đảng ủy, chính quyền phường cần rà soát từng nhiệm vụ, phân công rõ đầu mối, thời hạn và trách nhiệm; không để công việc kéo dài, không để người dân phải thực hiện thủ tục nhiều lần.

Nhấn mạnh yêu cầu đưa kết quả kỳ họp Quốc hội vào cuộc sống, đồng chí Đoàn Minh Huấn cho rằng giá trị của hoạt động lập pháp phải được đánh giá bằng những thay đổi thực tế trong đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Cử tri phường Trường Vinh tham gia hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Phân loại các nhóm kiến nghị cụ thể của cử tri, đồng chí Đoàn Minh Huấn đã trao đổi, làm rõ định hướng giải quyết. Đối với những vấn đề liên quan trực tiếp đến địa bàn, đồng chí nhấn mạnh tinh thần: việc có thể giải quyết ngay thì phải triển khai ngay; việc cần thêm thời gian phải công khai lộ trình, cơ quan chủ trì và thời hạn trả lời; những vấn đề vượt thẩm quyền phải được tổng hợp đầy đủ, kiến nghị đúng cơ quan có trách nhiệm và theo dõi đến cùng.

Đồng chí lưu ý, việc tiếp thu không dừng lại ở ghi nhận ý kiến mà phải được kiểm chứng bằng tiến độ và kết quả cụ thể, từng vấn đề phải được xem xét, giải quyết từ gốc.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Đoàn Minh Huấn mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Trường Vinh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Xô viết, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu! Tiếp tục đoàn kết, đồng lòng xây dựng phường ngày càng văn minh, an toàn, giàu nghĩa tình. Đồng thời, mong muốn người dân tiếp tục đồng hành, thẳng thắn phản ánh, đóng góp ý kiến để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.