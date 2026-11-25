Nguyện vọng của hàng triệu trẻ em

Sáng 25/11, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan liên quan tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ 3 - năm 2026.

Với chủ đề Xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện - Kiến tạo thế hệ công dân tương lai, phiên họp dự kiến diễn ra trong hai ngày 5, 6/12 tại Hà Nội, với sự tham gia của 320 đại biểu trẻ em đến từ 34 tỉnh, thành phố.

Buổi gặp mặt báo chí thông tin về phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ 3 - năm 2026 được tổ chức sáng 25/11 tại Hà Nội.

Chủ đề được lựa chọn trên cơ sở khảo sát, lấy ý kiến hơn 1,25 triệu trẻ em trên cả nước. Trong đó, nội dung Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng nhận được 207.524 lượt bình chọn, cho thấy sự quan tâm của trẻ em đối với những vấn đề liên quan đến an toàn trên không gian mạng.

Tại phiên họp, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận ba nhóm nội dung: Bảo đảm môi trường số an toàn cho trẻ em; trang bị năng lực số; phát huy giá trị của môi trường số vì sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Các đại biểu trẻ em dự kiến tham gia phiên họp giả định trẻ em lần thứ 3 - năm 2026.

Các vấn đề dự kiến được đưa ra thảo luận gồm bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bạo lực, xâm hại, lừa đảo và thông tin độc hại trên mạng; bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư; phòng ngừa hành vi lợi dụng AI để giả mạo, gây hại cho trẻ em; nâng cao hiệu quả tiếp nhận tin báo, tư vấn, hỗ trợ trẻ em bị tổn thương trên môi trường mạng. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề xuất giải pháp trang bị kỹ năng số, sử dụng AI an toàn, phát triển nền tảng số thân thiện và khai thác công nghệ phục vụ học tập, sáng tạo.

Lần đầu phiên họp có đại biểu trẻ em khuyết tật

Đánh giá chủ đề phiên họp giả định năm nay, bà Nguyễn Thị Mai Thoa - đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Trưởng Ban Cố vấn phiên họp - cho rằng đây là chủ đề thiết thực trong bối cảnh các cơ quan chức năng đang hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến môi trường số.

Bà Nguyễn Thị Mai Thoa - đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Trưởng Ban Cố vấn phiên họp.

Theo bà Thoa, việc trực tiếp lắng nghe ý kiến của trẻ em - nhóm chịu tác động trực tiếp từ những vấn đề trên không gian mạng - sẽ giúp các chính sách sát với thực tiễn hơn. Bên cạnh trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, gia đình và nhà trường cũng cần tin tưởng, lắng nghe, tạo điều kiện để trẻ em phát huy tư duy độc lập, tự tin bày tỏ quan điểm và nâng cao ý thức trách nhiệm xã hội.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức phiên họp cho biết nguyên tắc xuyên suốt của phiên họp giả định Quốc hội trẻ em là tạo diễn đàn để trẻ em thực sự được tham gia, bày tỏ quan điểm và được tôn trọng.

Theo đó, giá trị của mô hình không chỉ nằm ở trải nghiệm ngồi vào vị trí đại biểu Quốc hội mà còn ở việc thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em từ cơ sở, địa phương đến Trung ương.

Chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức phiên họp phát biểu tại cuộc gặp mặt báo chí.

Chị Hồ Hồng Nguyên khẳng định trẻ em phải là chủ thể trong quá trình xây dựng nội dung phiên họp. Từ chủ đề, chuyên đề đến các vấn đề thảo luận đều xuất phát từ kết quả khảo sát và ý kiến của trẻ em.

"Nhiệm vụ của Ban Tổ chức là lựa chọn những em phù hợp để tham gia với tư cách đại biểu Quốc hội trẻ em, trang bị kiến thức, kỹ năng thông qua các buổi tập huấn, tạo không gian để các em trao đổi, thảo luận và định hướng phương thức thể hiện ý kiến phù hợp. Với nội dung phát biểu, ý tưởng và đề xuất, chúng tôi tôn trọng tối đa sự chủ động, quyền làm chủ của các em. Đây là nguyên tắc xuyên suốt trong quá trình xây dựng và triển khai chương trình", chị Nguyên nói.

Bí thư T.Ư Đoàn Hồ Hồng Nguyên nhấn mạnh, một trong những mục tiêu của phiên họp là thúc đẩy gia đình, nhà trường và các cơ quan, tổ chức hình thành thói quen tôn trọng, tiếp nhận ý kiến của trẻ em. Những đề xuất từ các em cũng cần được xem xét, chuyển tải vào quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật.

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Tại cuộc họp, các đại biểu trẻ em cũng chia sẻ những ý kiến, đề xuất từ thực tiễn địa phương.

Một điểm mới của phiên họp năm nay là lần đầu tiên có đại biểu trẻ em khuyết tật nghe, nói tham gia. Ban Tổ chức bố trí phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu và cán bộ hỗ trợ riêng, tạo điều kiện để các em tiếp nhận thông tin, tham gia thảo luận và thể hiện quan điểm bình đẳng.

Phiên họp toàn thể giả định diễn ra tại Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội vào ngày 6/12. Tại phiên họp toàn thể, Ban Tổ chức cũng thông tin kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của trẻ em tại phiên họp lần thứ 2 - năm 2024.

Trên cơ sở thảo luận, tranh luận và giải trình, các đại biểu sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết phiên họp lần thứ 3. Những kiến nghị, đề xuất sẽ được tổng hợp, gửi tới cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến trẻ em.

Trước đó, vào ngày 5/12, các đại biểu sẽ tham gia lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, tham quan Bảo tàng Quốc hội và dự phiên khai mạc tại Hội trường Diên Hồng. Buổi chiều, 320 đại biểu chia thành 10 tổ thảo luận, trao đổi, tranh luận và đề xuất giải pháp theo chủ đề phiên họp.