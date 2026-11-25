Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga; Phó Chủ tịch - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Cao Xuân Thạo chủ trì Hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Tại hội nghị, 7 Hội đồng tư vấn khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã ra mắt. Cụ thể, Hội đồng tư vấn về Dân chủ và Pháp luật do Tiến sĩ Nguyễn Văn Pha, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội làm Chủ nhiệm.

Hội đồng tư vấn về Kinh tế do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam làm Chủ nhiệm.

Hội đồng tư vấn về Văn hóa - Xã hội do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Bá Trình, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Chủ nhiệm

Hội đồng tư vấn về Dân tộc do Tiến sĩ Nguyễn Lâm Thành, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm Chủ nhiệm.

Hội đồng tư vấn về Tôn giáo do Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Quang Hưng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam làm Chủ nhiệm.

Hội đồng tư vấn về Đối ngoại và Kiều bào do Đại sứ Nguyễn Phương Nga, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc làm Chủ nhiệm.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga tặng hoa chúc mừng và ra mắt đại diện Ban Chủ nhiệm của các Hội đồng tư vấn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Hội đồng tư vấn về Khoa học công nghệ do Giáo sư, Tiến sĩ Trần Xuân Tú, Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội làm Chủ nhiệm.

Số lượng thành viên mỗi Hội đồng tư vấn từ 20 - 25 người, bao gồm: Ban Chủ nhiệm, Ủy viên Thường trực và các Ủy viên. Thành viên Hội đồng gồm một số Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, các chuyên gia, nhà khoa học, các vị có kinh nghiệm, chuyên môn sâu về các lĩnh vực hoạt động của MTTQ Việt Nam; bảo đảm sức khỏe, điều kiện và thời gian tham gia các hoạt động của Hội đồng tư vấn. Các Hội đồng được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thành lập sau khi tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam, hoạt động theo nhiệm kỳ Đại hội của MTTQ Việt Nam và tự giải thể khi kết thúc nhiệm kỳ. Việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, kiện toàn nhân sự, cho thôi là thành viên Hội đồng tư vấn do Ban Thường trực quyết định căn cứ yêu cầu nhiệm vụ.

Hội nghị tổng kết công tác của Hội đồng tư vấn Ủy ban Trung ương khóa X, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Theo quy chế, Hội đồng tư vấn là tổ chức hoạt động không chuyên trách của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, có chức năng nghiên cứu, tư vấn, phản biện và tham mưu chuyên sâu giúp Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong nghiên cứu, đề xuất chủ trương, chính sách; tham gia giám sát, phản biện xã hội; tập hợp ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và nhân sĩ, trí thức trên các lĩnh vực có liên quan đến quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới, thu hút đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn tham gia các Hội đồng tư vấn, các đại biểu kiến nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính chỉnh sửa, bổ sung các quy định về kinh phí hoạt động và chế độ, chính sách đối với thành viên Hội đồng tư vấn; nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Hội đồng tư vấn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với các Hội đồng tư vấn của MTTQ Việt Nam tỉnh, thành phố, để chia sẻ thông tin, triển khai các hoạt động tư vấn; nâng cao vai trò, chức năng của Hội đồng tư vấn, nhất là trong việc phát hiện, lựa chọn những vấn đề mới, có tính đột phá để tham mưu Ban Thường trực MTTQ Việt Nam các cấp kịp thời, hiệu quả...