Tham dự hội nghị, về phía Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh có bà Hà Thị Việt Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Trần Văn Lượng, Trưởng Ban Tuyên giáo - Công tác xã hội cùng các cán bộ, chuyên viên của Ban. Về phía Báo Đại đoàn kết có nhà báo Hồ Xuân Hoàng, Phụ trách Văn phòng khu vực Trung Trung Bộ cùng cán bộ, phóng viên trong khu vực.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Cẩm Kỳ.

Thông tin tại hội nghị, ông Hồ Xuân Hoàng cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại Công văn số 1577/MTTW-BTT ngày 23/9/2026 về việc phối hợp thực hiện Chương trình “Vinh danh Người truyền lửa” năm 2026, Báo Đại đoàn kết được giao làm đầu mối chủ trì, phối hợp với Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) triển khai Chương trình.

Ngày 16/10, Báo Đại đoàn kết ban hành Công văn số 259/CV-ĐĐK-BTT gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố, đề nghị giới thiệu những cá nhân tiêu biểu tham gia chương trình. Đến ngày 12/11, Báo nhận được Công văn số 1264/MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, giới thiệu 6 cá nhân tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp Nhân dân, có đóng góp trên nhiều lĩnh vực.

Ông Hồ Xuân Hoàng, Phụ trách Văn phòng Trung Trung Bộ, Báo Đại đoàn kết phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Cẩm Kỳ.

Theo ông Hồ Xuân Hoàng, tiếp nối những kết quả tích cực của năm 2025, chương trình năm nay tiếp tục được triển khai trên phạm vi toàn quốc, hướng đến phát hiện, tôn vinh những cá nhân có đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Đó có thể là những người âm thầm cống hiến bằng sự tử tế, tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó và khát vọng đổi mới; những tấm gương truyền cảm hứng, khơi dậy niềm tin và thúc đẩy cộng đồng cùng hành động vì những giá trị tốt đẹp.

Để việc tôn vinh bảo đảm tính đại diện và có sức lan tỏa, ông Hồ Xuân Hoàng nhấn mạnh yêu cầu quan tâm đến sự đa dạng giữa các tỉnh, thành phố, vùng miền, thế hệ, giới tính và ngành nghề. Đặc biệt, cần chú trọng phát hiện những tấm gương bình dị từ cơ sở, khu dân cư, những người có thể ít xuất hiện trên truyền thông nhưng đang ngày ngày đóng góp cho cộng đồng bằng những việc làm cụ thể.

Bà Hà Thị Việt Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Cẩm Kỳ.

Trao đổi tại hội nghị, bà Hà Thị Việt Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đánh giá cao ý nghĩa nhân văn của chương trình. Theo bà, đây không chỉ là dịp ghi nhận những cá nhân có đóng góp tích cực mà còn góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và những giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội.

Sau khi tiếp nhận chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và văn bản phối hợp của Báo Đại đoàn kết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát, lựa chọn ứng viên theo tiêu chí, thể lệ của Ban Tổ chức. Qua đó, địa phương giới thiệu 6 cá nhân.

Bà Hà Thị Việt Ánh cho biết, Hà Tĩnh có nhiều cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực, trong đó có những người có đóng góp nổi bật trong lao động, sản xuất, hoạt động xã hội, văn hóa, nghệ thuật. Việc lựa chọn ứng viên được địa phương cân nhắc trên cơ sở những đóng góp thực tế, câu chuyện cụ thể và khả năng lan tỏa các giá trị tích cực trong cộng đồng.

Đại diện Uỷ ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh trao danh sách hồ sơ các ứng viên cho Báo Đại đoàn kết tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo của giải thưởng Vinh danh Người truyền lửa năm 2026. Ảnh: Cẩm Kỳ.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh cũng mong muốn, trong quá trình thẩm định, lựa chọn, Báo Đại đoàn kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương để tìm hiểu sâu hơn về từng ứng viên, nhất là những tấm gương từ cơ sở, cán bộ thôn, khu dân cư và những người có đóng góp thầm lặng. Qua đó, các bài viết không chỉ phản ánh thành tích mà cần làm rõ hành trình cống hiến, những việc làm cụ thể và giá trị mà mỗi cá nhân mang lại cho cộng đồng.

Ông Trần Văn Lượng, Trưởng Ban Tuyên giáo - Công tác xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Ban sẽ tiếp tục phối hợp với Báo Đại đoàn kết trong quá trình xác minh thông tin, hoàn thiện hồ sơ và triển khai các bài viết về ứng viên. Đồng thời, ông đề xuất những lần tổ chức tiếp theo cần triển khai sớm hơn, kéo dài thời gian rà soát, giới thiệu để địa phương có điều kiện phát hiện thêm nhiều nhân tố mới, nhất là những gương mặt trẻ và những cá nhân có đóng góp nổi bật nhưng còn ít được biết đến.

Hai cơ quan, đơn vị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Cẩm Kỳ.

Tại hội nghị, hai bên cũng trao đổi về tiêu chí lựa chọn, nguồn giới thiệu ứng viên, quy trình xác minh thông tin, đầu mối phối hợp và kế hoạch triển khai tại địa phương. Các ý kiến thống nhất, việc lựa chọn và giới thiệu nhân vật phải bảo đảm khách quan, chính xác; mỗi câu chuyện cần được phản ánh chân thực, làm nổi bật những đóng góp thiết thực và giá trị tích cực đối với cộng đồng.

Báo Đại đoàn kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, cử phóng viên tìm hiểu, xác minh thông tin và xây dựng các bài viết về ứng viên. Sau khi được đăng tải, các kênh truyền thông của hai đơn vị sẽ cùng chia sẻ, góp phần đưa những câu chuyện đẹp đến gần hơn với công chúng, khuyến khích tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong xã hội.