Chăm sóc trẻ sinh non tại bệnh viện

Chênh lệch giữa các nhóm đối tượng

Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch hành động về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh giai đoạn 2026-2030.

Kế hoạch hướng tới cải thiện sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh, giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh và thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Theo các mục tiêu cụ thể, đến năm 2030, tỷ số tử vong mẹ giảm xuống dưới 40/100.000 trẻ đẻ sống; riêng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chỉ tiêu là dưới 60/100.000 trẻ đẻ sống. Tỷ suất tử vong sơ sinh được đặt mục tiêu giảm xuống dưới 8‰, tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi dưới 12‰.

Đặc biệt, Kế hoạch đặt mục tiêu khống chế tỷ lệ mổ lấy thai dưới 40%; tỷ lệ phụ nữ có thai được khám thai ít nhất 4 lần đạt từ 90% trở lên, riêng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt tối thiểu 85%. Tỷ lệ phụ nữ sinh con tại cơ sở y tế phải đạt trên 98%, tại các vùng khó khăn đạt tối thiểu 95%.

Theo Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế), tỷ suất tử vong trẻ dưới 5 tuổi giảm từ 20,5‰ năm 2021, xuống còn 16,7‰ năm 2025. Tuy nhiên, chênh lệch giữa các vùng vẫn rất đáng kể. Tiêu biểu như năm 2024, tỷ suất này tại Tây Nguyên là 26,7‰, gấp đôi Đồng bằng sông Hồng với tỷ suất 13,2‰.

Tại Hà Nội, tỷ suất tử vong trẻ dưới 5 tuổi năm 2024 là 11‰, thấp hơn mức chung cả nước là 16,9‰. Tỷ suất tử vong trẻ dưới 1 tuổi là 7,3‰, thấp hơn mức chung cả nước là 11,3‰. Dù có kết quả tốt hơn so với mặt bằng chung cả nước, song công tác chăm sóc, dự phòng và phát hiện sớm tại Hà Nội vẫn cần được duy trì.

Theo bác sĩ Hoàng Anh Tuấn, chuyên viên Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế), những địa bàn có tỷ suất tử vong trẻ cao tập trung chủ yếu ở miền núi phía Bắc, khu vực Tây Nguyên và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi khả năng tiếp cận dịch vụ, chuyên môn, dinh dưỡng và kiến thức chăm sóc trẻ còn những hạn chế nhất định.

Đáng nói, tử vong sơ sinh hiện chiếm tới 60% tổng số ca tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi; trong đó, 72,83% số ca tử vong sơ sinh xảy ra trong 7 ngày đầu sau sinh.

Nguyên nhân chủ yếu là do: Sinh non, nhẹ cân, nhiễm khuẩn sơ sinh, dị tật bẩm sinh và ngạt khi sinh, cho thấy cơ hội sống của trẻ phụ thuộc đáng kể vào quá trình chăm sóc thai kỳ, chất lượng cuộc sinh và can thiệp y tế trong tuần đầu đời. Với trẻ lớn hơn, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm não - màng não, tiêu chảy mất nước nặng và bệnh truyền nhiễm là nguyên nhân chủ yếu.

Ưu tiên nguồn lực cho vùng khó khăn

Giai đoạn 2021-2025, Chương trình “Can thiệp giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi đến năm 2030” được phê duyệt theo Quyết định số 1493/QĐ-TTg ngày 10-9-2021 của Thủ tướng Chính phủ ghi nhận nhiều chuyển biến.

Tỷ suất tử vong trẻ sơ sinh năm 2025 đã giảm xuống dưới 9‰; tỷ suất tử vong trẻ dưới 1 tuổi giảm từ 13,6‰ năm 2021, xuống còn 11,3‰ năm 2024. Tỷ lệ chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm tăng từ 80,55% năm 2020 lên 85,06% năm 2024; tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi đạt trên 95% trong năm 2025.

Tại Hà Nội, năm 2025, tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt 89%, với 85.693 bà mẹ mang thai được sàng lọc; tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đạt 91,4%, tương ứng 76.714 trẻ, giúp phát hiện hàng nghìn trường hợp nguy cơ, từ đó có thể can thiệp và điều trị kịp thời.

Theo Cục Bà mẹ trẻ em, giai đoạn 2026-2030, ngành Y tế tập trung nâng cao chất lượng, tính liên tục của dịch vụ chăm sóc sản khoa, sơ sinh; củng cố năng lực cấp cứu, hồi sức tại cơ sở y tế. Trong đó, cơ sở y tế phải được trang bị đủ phương tiện và nhân lực xử trí tình huống nguy hiểm.

Bộ Y tế cũng đặt ra yêu cầu triển khai đồng bộ các chính sách thu hút, sử dụng và giữ chân nhân lực y tế, đặc biệt là bác sĩ sản - nhi, hộ sinh và điều dưỡng chuyên ngành sản phụ khoa, sơ sinh làm việc lâu dài tại những địa bàn đặc biệt khó khăn. Công tác đào tạo theo địa chỉ sử dụng, đào tạo liên tục và đào tạo thực hành gắn với yêu cầu vị trí việc làm sẽ được đẩy mạnh.

Đáng chú ý, mạng lưới cô đỡ thôn bản tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo tiếp tục được duy trì, củng cố và phát triển. Kế hoạch đề cập việc thực thi đầy đủ chính sách hỗ trợ phụ cấp hằng tháng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế; đồng thời nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội cho cô đỡ thôn bản tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.