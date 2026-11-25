Báo cáo và các ý kiến phát biểu tại hội nghị thống nhất đánh giá: Năm 2026, mặc dù còn nhiều khó khăn, Đảng ủy Cục Quân nhu, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nổi bật là tham mưu, đề xuất ban hành 1 chỉ thị, 14 thông tư và điều lệ công tác quân nhu Quân đội, tạo cơ sở để triển khai thống nhất công tác quân nhu trong toàn quân.

Cục thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo, tổ chức bảo đảm đầy đủ, kịp thời vật chất quân nhu cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, nhất là nhiệm vụ diễn tập; giữ ổn định đời sống bộ đội. Tiêu biểu là bảo đảm quân nhu phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thành lập các trường thiếu sinh quân và 6 phân hiệu, thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Venezuela; “Chiến dịch 500 ngày đêm”.

Thiếu tướng Hà Như Lợi, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Công tác xây dựng, triển khai kế hoạch tạo nguồn, mua sắm vật chất quân nhu được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm ngân sách. Cục chỉ đạo, hướng dẫn quân nhu các đơn vị bảo đảm đúng, đủ tiêu chuẩn, mức tiền ăn cho các đối tượng theo quy định; triển khai đồng bộ các hoạt động xây dựng ngành Quân nhu vững mạnh. Trong đó, chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện hiệu quả Đề án QN-21 giai đoạn 1 và triển khai giai đoạn 2 bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.

Với những kết quả đạt được trong năm 2026, Cục Quân nhu được Chủ tịch nước tặng Huân chương Quân công hạng Nhì, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng 1 bằng khen; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng 8 bằng khen; thủ trưởng Tổng cục tặng 4 bằng khen. Trong Phong trào Thi đua Quyết thắng, Cục Quân nhu được đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

Đại tá Hà Chí Dũng, Bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục Quân nhu chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Hà Như Lợi ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng ủy Cục Quân nhu đạt được trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2026. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2027, đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật yêu cầu Đảng ủy Cục Quân nhu bám sát chủ trương, chỉ đạo của cấp trên và yêu cầu nhiệm vụ, chủ động nắm chắc, dự báo đúng tình hình, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ quân nhu trong toàn quân; tổ chức bảo đảm đầy đủ, kịp thời vật chất quân nhu cho các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ đột xuất. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các đề án, dự án, chương trình của ngành bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Quang cảnh hội nghị.

Thiếu tướng Hà Như Lợi cũng yêu cầu Đảng ủy Cục Quân nhu tập trung lãnh đạo, tạo chuyển biến vững chắc trong công tác quản lý tư tưởng, chấp hành pháp luật, kỷ luật. Cấp ủy, chỉ huy các cấp thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy trình, quy chế công tác; phân công rõ nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.