Sáng 25/11, tại hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên ngành Y tế do HĐND TPHCM chủ trì, Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng cho biết, năm 2026, ngành phải thích ứng với quy mô quản lý mới sau khi hợp nhất hệ thống y tế TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

“Quy mô địa bàn và khối lượng nhiệm vụ quản lý sau hợp nhất tăng nhanh, tạo áp lực lớn đối với nhân lực và năng lực điều hành", Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết.

Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Phước Sáng

Hiện ngành phục vụ hơn 14 triệu dân, với 170 bệnh viện công lập và ngoài công lập, 12 trung tâm y tế khu vực, 168 trạm y tế cùng mạng lưới phòng khám, nhà thuốc rộng khắp.

Một trong những kết quả nổi bật là chiến dịch khám sức khỏe, sàng lọc miễn phí. Đến ngày 23/11, gần 9,99 triệu người được khám, đạt 78,1% dân số thành phố.

Mạng lưới chăm sóc sức khỏe ban đầu cũng được củng cố với 226 đội chăm sóc sức khỏe liên tục tại 83 phường, xã. Chương trình kết nối bệnh viện với trạm y tế giai đoạn 2026-2030 được triển khai theo hướng mỗi trạm có một bệnh viện đa khoa đồng hành. Đợt đầu, 81 bác sĩ được luân phiên đến 37 trạm để khám, chữa bệnh, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật.

Trong chuyển đổi số, 100% bệnh viện đã triển khai bệnh án điện tử; dữ liệu sức khỏe của khoảng 7,6 triệu người được tích lũy trên nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng, hơn 3,5 triệu sổ sức khỏe điện tử liên thông trên VNeID. Thành phố cũng khánh thành 2 dự án và khởi công 33 công trình y tế trong năm.

Tuy nhiên, ông Tăng Chí Thượng nhìn nhận năng lực y tế cơ sở chưa đồng đều, nhiều trạm còn thiếu nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu. Tiến độ khám sức khỏe toàn dân giữa các địa phương, nhóm dân cư còn chênh lệch, nhất là người lao động làm việc theo ca, kíp.

Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức Hoàng Văn Dũng nêu các kiến nghị. Ảnh: Phước Sáng

Ngành cũng gặp khó về tài chính và thanh toán bảo hiểm y tế. Giá dịch vụ khám, chữa bệnh chưa tính đủ các yếu tố chi phí, một số bệnh viện công lập gặp khó khăn khi thực hiện tự chủ. Mức vượt dự toán chi bảo hiểm y tế năm 2026 khoảng 6.000 tỷ đồng; một số khoản chi tại cơ sở y tế chưa được giải quyết dứt điểm.

“Yêu cầu quan trọng hơn trong thời gian tới là giải quyết được các điểm nghẽn về nhân lực, tài chính, năng lực y tế cơ sở và dữ liệu; để mỗi chủ trương, chính sách thực sự chuyển thành chất lượng chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho người dân", lãnh đạo Sở Y tế đặt vấn đề.

Cử tri kiến nghị chính sách giữ chân nhân viên y tế

Tại hội nghị, nhiều cử tri đề nghị thành phố có chế độ đãi ngộ phù hợp với điều dưỡng, hộ sinh lâm sàng tại bệnh viện công lập. Đây là lực lượng trực tiếp chăm sóc người bệnh, có cường độ lao động cao nhưng chưa được hưởng chính sách xếp lương từ bậc 2 khi tuyển dụng như bác sĩ, dược sĩ theo Nghị quyết 261/2025/QH15.

Sở Y tế thừa nhận các bệnh viện công lập đang thiếu hụt điều dưỡng nghiêm trọng. Từ năm 2024, Sở đã nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ thu nhập riêng cho lực lượng này nhưng phải tạm dừng do vướng quy định về cải cách tiền lương. Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục đề xuất UBND TPHCM trình HĐND thành phố ban hành chính sách đặc thù cho điều dưỡng, hộ sinh.

Đối với nhân lực tại trạm y tế, thống kê đến ngày 17/6 cho thấy 41 trong tổng số 168 trạm chưa đủ 5 bác sĩ. Thành phố đã triển khai chính sách thu hút bác sĩ theo Nghị quyết 80/2026/NQ-HĐND, áp dụng với các trạm còn thiếu bác sĩ và chưa tuyển đủ sau 2 lần thông báo tuyển dụng.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên ngành Y tế sáng 25/11. Ảnh: Phước Sáng

Cử tri cũng kiến nghị chính sách phù hợp cho nhân viên tại các cơ sở trợ giúp xã hội, trực tiếp chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và người bệnh tâm thần.

Sở Y tế đang phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng nghị quyết mới, hướng đến thống nhất chính sách trên toàn thành phố. Việc hỗ trợ sẽ căn cứ tính chất công việc và mức độ phụ thuộc của người được chăm sóc, ưu tiên nhân viên trực tiếp chăm sóc người bệnh tâm thần, người khuyết tật nặng và trẻ em không có khả năng tự phục vụ.

Năm 2027, ngành Y tế TPHCM tập trung củng cố y tế cơ sở, hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe toàn dân, tháo gỡ vướng mắc về cơ chế tự chủ, giá dịch vụ và thanh toán BHYT; đồng thời phát triển mạng lưới bệnh viện đa cực và đẩy nhanh xây dựng kho dữ liệu ngành.

Tháo gỡ vướng mắc về BHYT, thuốc và thiết bị y tế Liên quan tài chính bệnh viện, cử tri đề nghị hoàn thiện cơ chế tự chủ, tính đúng, tính đủ giá dịch vụ khám, chữa bệnh và giải quyết các khoản chi bảo hiểm y tế tồn đọng. Sở Y tế cho biết giá dịch vụ khám, chữa bệnh thông thường hiện mới kết cấu 3/4 các yếu tố chi phí, gồm chi phí trực tiếp, nhân công và quản lý. Việc bổ sung các yếu tố còn lại sẽ thực hiện theo lộ trình, gắn với khả năng chi trả của người dân và cân đối quỹ BHYT. Đối với chi phí khám, chữa bệnh vượt dự kiến, Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội TPHCM khẳng định dự kiến chi không phải căn cứ duy nhất để từ chối thanh toán. Hai cơ quan sẽ phối hợp với các bệnh viện rà soát nguyên nhân, phân loại các khoản chi tồn đọng và xử lý trường hợp đủ điều kiện; những vướng mắc vượt thẩm quyền sẽ được báo cáo cấp có thẩm quyền. Trước phản ánh thiếu thuốc tại trạm y tế, Sở Y tế cho biết đang triển khai mua sắm tập trung. Sở cũng đang rà soát, ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị y tế chuyên dùng, làm cơ sở để các đơn vị đầu tư, mua sắm thiết bị thiết yếu. Về chuyển đổi số, trước lo ngại dữ liệu bệnh án, kết quả xét nghiệm và thông tin cá nhân bị lộ lọt, Sở Y tế cho biết sẽ phân quyền truy cập theo chức năng, kiểm soát và truy vết hoạt động khai thác dữ liệu, đồng thời tăng cường kiểm tra, bảo mật.