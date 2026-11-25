Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Đào Việt Ánh tặng hoa khách mời, chuyên gia tham dự chương trình. (Ảnh: VSS)

Chương trình nhằm mục đích cung cấp thông tin, tư vấn và giải đáp kịp thời những vấn đề người dân, người lao động và doanh nghiệp quan tâm trong quá trình tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là những chính sách an sinh xã hội quan trọng, góp phần bảo đảm quyền lợi của người dân, người lao động, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm đối với người lao động và tạo nền tảng cho sự ổn định, phát triển bền vững của xã hội. Việc nắm bắt đầy đủ các quy định, quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia các chính sách này có ý nghĩa thiết thực đối với mỗi cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ước lũy kế đến hết tháng 11/2026, cả nước có 22,97 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 20,31 triệu người, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 2,66 triệu người. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 18,25 triệu người, tăng 9,9%; số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 99 triệu người, tăng 2,92% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế ước đạt 638,5 nghìn tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ, bằng 102,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Cùng với việc mở rộng diện bao phủ, công tác giải quyết, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tiếp tục được thực hiện kịp thời, bảo đảm quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng.

Ước lũy kế đến hết tháng 11/2026, có 7,45 triệu lượt người được giải quyết hưởng chế độ ốm đau; 1,35 triệu lượt người hưởng chế độ thai sản và gần 268.800 lượt người hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Đối với chính sách bảo hiểm thất nghiệp, có hơn 744.400 người được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp và 18.184 người được hỗ trợ học nghề. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc tiếp nhận khoảng 187 triệu lượt khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Đáng chú ý, số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần ước lũy kế đến hết tháng 11/2026 là 840.184 người, giảm 14,07% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó, số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần là 654.302 người, giảm 13,01%.

Theo thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, kết quả này có sự tác động của các quy định mới tại Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15, trong đó bổ sung các quy định khuyến khích người lao động tham gia, thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội lâu dài thay vì việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần; đồng thời, hoạt động tuyên truyền, vận động, tư vấn, thuyết phục, nâng cao niềm tin của người lao động đối với chính sách bảo hiểm xã hội cũng góp phần làm giảm tỷ lệ người hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Trong bối cảnh các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục được hoàn thiện, việc cập nhật, phổ biến những quy định mới và hướng dẫn cụ thể về quyền lợi, điều kiện, hồ sơ, thủ tục tham gia, thụ hưởng chính sách có ý nghĩa quan trọng. Đây cũng là những nội dung được người dân, người lao động và doanh nghiệp đặc biệt quan tâm, nhất là các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện; chế độ ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất; quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; điều kiện, mức hưởng và thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp; cũng như trách nhiệm của người sử dụng lao động trong thực hiện chính sách.

Tại chương trình giao lưu trực tuyến, lãnh đạo, chuyên gia và đại diện các đơn vị nghiệp vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã trực tiếp tiếp nhận, trao đổi và giải đáp những câu hỏi của bạn đọc liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; tập trung làm rõ những quy định mới, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn tham gia và thụ hưởng chính sách. Các đại biểu và chuyên gia đã trực tiếp giải đáp gần 80 câu hỏi của bạn đọc.

Thông qua chương trình này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam mong muốn đưa thông tin, chính sách đến gần hơn với người dân, người lao động và cộng đồng doanh nghiệp; giúp các đối tượng hiểu đúng, thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm của mình, qua đó bảo đảm tốt hơn quyền lợi an sinh xã hội. Đồng thời, đây cũng là kênh tương tác trực tiếp để hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam lắng nghe ý kiến, tiếp nhận phản ánh và kịp thời giải đáp những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Gần đây nhất, vào đầu tháng 9/2206, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức về chương trình giao lưu trực tuyến thông tin, tư vấn, giải đáp về chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên. Qua đó, cung cấp thông tin, tư vấn và giải đáp kịp thời những vấn đề được học sinh, sinh viên, phụ huynh, nhà trường và người dân quan tâm về chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trước thềm năm học mới 2026-2027.