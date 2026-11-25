Cấm xe tải trên 5 tấn, xe sơ-mi rơ-moóc lưu thông từ 5h-22h trên một đoạn đường Đồng Khởi
(ĐN) - Từ 0h ngày 25-11, Sở Xây dựng thành phố điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Đồng Khởi, đoạn từ nút giao Amata đến nút giao ĐT.768 nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc trên tuyến đường.
Cụ thể, phương án được đơn vị phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố cùng UBND các phường: Tam Hiệp và Trảng Dài, Công ty cổ phần Sonadezi xây dựng, hoàn thành.
Đối với đoạn đường Đồng Khởi từ nút giao Amata đến nút giao ĐT.768, tiếp tục duy trì cấm xe tải có khối lượng chuyên chở trên 2 tấn trong 3 khung giờ: từ 6h đến 8h30, từ 11h đến 13h30 và từ 16h-21h hằng ngày.
Riêng đoạn từ nút giao Amata đến nút giao đường trục số 16, các phương tiện xe tải có khối lượng chuyên chở trên 5 tấn và xe sơ-mi rơ-moóc bị cấm lưu thông trong khung giờ từ 5h-22h hằng ngày.
Sở Xây dựng khuyến cáo người dân, doanh nghiệp, nhất là các đơn vị vận tải, chủ động sắp xếp lộ trình di chuyển phù hợp.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/cam-xe-tai-tren-5-tan-xe-so-mi-ro-mooc-luu-thong-tu-5h-22h-tren-mot-doan-duong-dong-khoi-173145.html