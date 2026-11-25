Cụ thể, phương án được đơn vị phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố cùng UBND các phường: Tam Hiệp và Trảng Dài, Công ty cổ phần Sonadezi xây dựng, hoàn thành.

Từ 0h ngày 25-11, điều chỉnh tổ chức giao thông lại trên một đoạn đường Đồng Khởi. Ảnh: Lê Duy

Đối với đoạn đường Đồng Khởi từ nút giao Amata đến nút giao ĐT.768, tiếp tục duy trì cấm xe tải có khối lượng chuyên chở trên 2 tấn trong 3 khung giờ: từ 6h đến 8h30, từ 11h đến 13h30 và từ 16h-21h hằng ngày.

Riêng đoạn từ nút giao Amata đến nút giao đường trục số 16, các phương tiện xe tải có khối lượng chuyên chở trên 5 tấn và xe sơ-mi rơ-moóc bị cấm lưu thông trong khung giờ từ 5h-22h hằng ngày.

Sở Xây dựng khuyến cáo người dân, doanh nghiệp, nhất là các đơn vị vận tải, chủ động sắp xếp lộ trình di chuyển phù hợp.