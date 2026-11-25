Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tam Hiệp Nguyễn Văn Anh (áo trắng) chỉ đạo công tác lập lại trật tự lòng, lề đường Phan Trung sáng 25/11. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Cụ thể hóa nghị quyết và các chủ trương, chính sách, thành phố Đồng Nai cùng các xã, phường đang triển khai nhiều kế hoạch, chương trình bằng sản phẩm đo đếm được. Trong đó, tại phường Tam Hiệp đang nỗ lực tạo chuyển biến mỹ quan đô thị xanh-sạch-đẹp, xây dựng thành công mô hình “phường an toàn giao thông”.

Chung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Nhân Dân có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tam Hiệp.

Phóng viên Báo Nhân Dân phỏng vấn ông Nguyễn Văn Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tam Hiệp. (Ảnh: TUẤN KHẢI)

Phóng viên: Tam Hiệp là một trong những phường trung tâm của thành phố Đồng Nai, để chỉnh trang đô thị, xây dựng mô hình điểm “phường an toàn giao thông”, địa phương đã và đang có những giải pháp như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Vân Anh: Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường, các ngành, đoàn thể xác định chỉnh trang đô thị là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, đặc biệt vừa qua Tam Hiệp được chọn là một trong hai phường của thành phố Đồng Nai triển khai mô hình điểm về “phường an toàn giao thông”.

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nên ngay sau khi được chọn điểm, chúng tôi tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp. Trước tiên là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động ký cam kết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Người dân tự nguyện dọn dẹp cây xanh trả lại lề đường sau khi được tuyên truyền, vận động trên đường Dương Tử Giang, phường Tam Hiệp. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Song song đó, phường tập trung kiểm tra, xử lý các vi phạm về lấn chiếm lòng, lề đường. Quá trình ra quân xử lý, lãnh đạo phường phụ trách các địa bàn xuống trực tiếp chỉ đạo, cùng lực lượng chức năng xử lý theo tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Mục tiêu của chúng tôi là để thay đổi cơ bản nhận thức và chấp hành các quy định về an toàn giao thông trên địa bàn phường ngày càng đi vào nề nếp, góp phần bảo đảm sức khỏe, tính mạng của người dân, tạo mỹ quan đô thị, xứng tầm là một trong những phường ở vị trí trung tâm thành phố Đồng Nai.

Lực lượng chức năng phường Tam Hiệp ra quân kiên quyết xử lý vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Phường lựa chọn những tuyến đường, khu dân cư và nhóm đối tượng cần tập trung để xây dựng 4 mô hình thành phần là tuyến đường Đồng Khởi an toàn giao thông; Bến xe Đồng Nai an toàn giao thông; khu dân cư khu phố 9 an toàn giao thông và Trường trung học cơ sở Tam Hiệp an toàn giao thông.

Việc lựa chọn các mô hình gắn với đặc điểm thực tế của từng địa bàn nhằm giải quyết đồng thời những vấn đề về lưu lượng phương tiện, tình trạng dừng đỗ, trật tự đô thị, an toàn khu dân cư và an toàn giao thông học đường.

Chúng tôi hướng đến mỗi người dân tự giác chấp hành pháp luật, mỗi khu phố chủ động thực hiện, mỗi tuyến đường an toàn, văn minh.

Lãnh đạo phường Tam Hiệp chỉ đạo công tác lập lại trật tự lòng, lề đường tại đường Dương Tử Giang. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Phóng viên: Quá trình lập lại trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường việc tuyên truyền, vận động có ý nghĩa rất quan trọng. Vậy, địa phương đã thực hiện công tác này như thế nào?

Ông Nguyễn Vân Anh: Chúng tôi xác định tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức chấp hành các quy định của người dân có vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo đảm an toàn giao thông, chỉnh trang đô thị. Một khi người dân nhận thức thông suốt sẽ hành động, chấp hành tốt các quy định.

Để thực hiện tốt công tác này, phường đã xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ trong cả hệ thống chính trị phường đến các khu phố, tổ nhân dân vận động đoàn viên, hội viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân chấp hành.

Bà Đỗ Nguyễn Ly Huyền (bên phải), Trưởng khu phố 9, phường Tam Hiệp tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các quy định về an toàn giao thông trên đường Phan Trung. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Tại các tuyến đường trên địa bàn phường các hộ kinh doanh, hộ dân tiếp giáp mặt đường, nhất là các tuyến đường chính như: Phạm Văn Thuận, Phan Trung, Đồng Khởi, Dương Tử Giang... ký cam kết chấp hành. Cùng với đó, phường cương quyết xử lý các trường hợp đã tuyên truyền, vận động nhưng vẫn cố tình không chấp hành.

Thực tế, trong một tháng qua đã tạo được chuyển biến trên một số tuyến đường, không gian công cộng đã được trả lại; tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường buôn bán được xử lý. Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo, quyết liệt xử lý các trường hợp vi phạm.

Cán bộ phường Tam Hiệp lập biên bản ký cam kết không vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Phóng viên: Thực tế việc xử lý vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường sẽ ảnh hưởng đến nhiều hộ dân, nhất là những trường hợp thu nhập thấp. Phường có những giải pháp gì bảo đảm hài hòa?

Ông Nguyễn Vân Anh: Quả thật việc xử lý các trường hợp buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến các hộ dân. Tuy nhiên, địa phương triển khai các tổ tuyên truyền, vận động và yêu cầu ký cam kết chấp hành, không thể để vì lợi ích cá nhân mà ảnh hưởng đến cộng đồng, địa phương.

Phường cũng tạo điều kiện hỗ trợ người dân chuyển đổi ngành nghề phù hợp bảo đảm chấp hành các quy định pháp luật, tạo môi trường xanh-sạch-đẹp, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

Lãnh đạo phường Tam Hiệp trao đổi với người dân về vấn đề bảo đảm an toàn giao thông. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Phóng viên: Cùng với kiên quyết xử lý tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, để bảo đảm an toàn giao thông, tạo mỹ quan đô thị văn minh, hiện đại, phường đang thực hiện những giải pháp như thế nào?

Ông Nguyễn Vân Anh: Bên cạnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động chấp hành quy định về an toàn giao thông, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, phường Tam Hiệp tiến hành sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường xuống cấp, khắc phục việc biển báo bất cập về an toàn giao thông trên các tuyến đường, ngõ hẻm.

Trong đó, đã triển khai sơn vạch giảm tốc tại 29 hẻm đấu nối đường Đồng Khởi, hoàn thành kẻ vạch tại 25 hẻm đấu nối đường Nguyễn Ái Quốc; đồng thời điều chỉnh tín hiệu đèn giao thông tại nút giao Nguyễn Ái Quốc-Dương Tử Giang, góp phần cải thiện điều kiện lưu thông và phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn.

Phường cũng rà soát, phối hợp với cơ quan chức năng thành phố Đồng Nai đầu tư chỉnh trang đô thị tại các không gian công cộng. Cùng với đó, phường Tam Hiệp huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư, chỉnh trang nhiều khu vực thành hoa viên, tạo không gian cho người dân sinh hoạt.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông!