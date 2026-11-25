Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Nguyễn Mạnh

Tham dự buổi tiếp có bà Helga Margarete Barth, Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam; Giáo sư Joybrato Mukherjee, Chủ tịch Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD), cùng đại diện Trường Đại học Việt Đức (VGU).

Đại biểu đoàn CHLB Đức tại buổi tiếp. Ảnh: Nguyễn Mạnh

Đại biểu phía Bộ GD&ĐT tại buổi tiếp. Ảnh: Nguyễn Mạnh

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển trong quan hệ hợp tác giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam và Đức, đặc biệt là sự phát triển của Trường Đại học Việt Đức – mô hình hợp tác tiêu biểu giữa hai quốc gia.

Cho biết Trường Đại học Việt Đức đang đứng trước những cơ hội phát triển mới, Bộ trưởng đề cập việc nhà trường được tham gia một số đề án, chương trình lớn của Chính phủ Việt Nam. Bộ trưởng đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các thành viên Hội đồng trường, các giáo sư, chuyên gia Đức và vai trò của Bộ trưởng Timon Gremels trong việc thúc đẩy hoạt động của nhà trường; bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hợp tác của phía Đức trong chặng đường phát triển tiếp theo.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn tại buổi tiếp. Ảnh: Nguyễn Mạnh

Bộ trưởng Timon Gremels cảm ơn sự đón tiếp của Bộ GD&ĐT, khẳng định Trường Đại học Việt Đức là điểm sáng đặc biệt trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Đức. Ông bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được trong quá trình trao đổi, thống nhất định hướng quản lý và phát triển nhà trường, đồng thời đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ Việt Nam đối với Trường.

Bộ trưởng Timon Gremels tại buổi tiếp. Ảnh: Nguyễn Mạnh

Bộ trưởng Timon Gremels nhấn mạnh ý nghĩa của việc duy trì trao đổi, phối hợp chặt chẽ giữa hai phía, qua đó tạo nền tảng để Trường Đại học Việt Đức tiếp tục phát triển ổn định, hiệu quả và phát huy vai trò trong hợp tác giáo dục đại học giữa hai nước.

Tại buổi tiếp, hai bên cũng trao đổi về định hướng hợp tác trong thời gian tới, các vấn đề liên quan đến quá trình phát triển Trường Đại học Việt Đức và những nội dung đóng góp cho sự phát triển chung của giáo dục đại học Việt Nam. Trong đó có hợp tác đào tạo, trao đổi giảng viên, sinh viên, hỗ trợ học bổng, tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam học tập tại Đức, kết nối cơ sở đào tạo với doanh nghiệp và mở rộng cơ hội thực tập cho sinh viên.

Hai Bộ trưởng trao quà lưu niệm nhân buổi gặp mặt. Ảnh: Nguyễn Mạnh

Trường Đại học Việt Đức là 1 trong 3 trường đại học mô hình xuất sắc của Việt Nam, hoạt động theo Hiệp định (bao gồm: Việt Đức, Việt Pháp và Việt Nhật). Năm học 2025-2026, Trường có 3.832 sinh viên, học viên và 22 chương trình đào tạo (11 đại học, 11 thạc sĩ), tập trung vào kỹ thuật, công nghệ, trong đó có các lĩnh vực hỗ trợ công nghiệp bán dẫn. Tính đến tháng 12/2025, có 2.129 người tốt nghiệp, tỷ lệ có việc làm hoặc tiếp tục học lên từ 95% trở lên.