Năm 2026, Bộ Tham mưu Cảnh sát biển Việt Nam đã duy trì nền nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Thủ trưởng Cảnh sát biển Việt Nam xử trí hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Bộ Tham mưu đã theo dõi, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu; tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển; triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Công tác xây dựng, điều chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến, quản lý đất quốc phòng được quan tâm thực hiện hiệu quả; chất lượng huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật được nâng cao.

Quang cảnh hội nghị.

Tham mưu điều chỉnh, thành lập mới tổ chức phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; duy trì nền nếp công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Trận địa tư tưởng cán bộ, chiến sĩ được xây dựng vững chắc, nội bộ đoàn kết, thống nhất, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Trần Văn Lượng trao danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” tặng các tập thể có thành tích tiêu biểu.

Thủ trưởng Bộ Tham mưu Cảnh sát biển trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Trần Văn Lượng biểu dương những kết quả, thành tích của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bộ Tham mưu đạt được trong năm 2026; yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục xây dựng cơ quan tham mưu theo phương châm: “Mạnh về tham mưu đề xuất, mạnh về hướng dẫn chỉ đạo, mạnh về kiểm tra đôn đốc”, bảo đảm thực chất, bền vững. Tăng cường năng lực nghiên cứu, nắm, dự báo chính xác tình hình; chủ động, nhạy bén trong tham mưu, xử trí các tình huống, không để bị động, bất ngờ; duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp. Đẩy mạnh khai thác, sử dụng hiệu quả các phần mềm dùng chung của Bộ Quốc phòng, hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành, quản lý văn bản và phong trào “Bình dân học vụ số”; đồng thời thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất.