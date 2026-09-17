Hà Nội: Cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá

Hà Nội có thể mưa rào, dông kèm lốc, sét và gió giật mạnh trong 3 giờ tới (Ảnh minh họa: TTDBKTTVQG).

Theo bản tin phát lúc 11h30 ngày 17/9, qua theo dõi ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết mây đối lưu gây mưa đang hoạt động tại nhiều phường, xã của Hà Nội.

Các khu vực được cảnh báo gồm Khương Đình, Khương Trung, Thanh Liệt, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Dương Nội, Hoàng Mai, Hà Đông, Lĩnh Nam, Tây Mỗ, Từ Liêm, Xuân Phương, Đại Mỗ, An Khánh, Bát Tràng, Gia Lâm, Hồng Vân, Nam Phù, Sơn Đồng, Thanh Trì, Thường Tín... Vùng mây dông có xu hướng phát triển và mở rộng.

Trong khoảng thời gian từ nay đến 3 giờ tới, vùng mây dông được dự báo tiếp tục gây mưa rào và dông tại nhiều khu vực khác của Hà Nội.

Các khu vực được cảnh báo gồm Đa Phúc, Trung Giã, Kim Anh, Thuận An, Gia Lâm, Phù Đổng, Phúc Lợi, Bát Tràng, Việt Hưng, Long Biên, Lĩnh Nam, Thư Lâm, Đông Anh, Bồ Đề, Sóc Sơn, Vĩnh Thanh, Phúc Thịnh, Nội Bài, Đông Ngạc, Đại Mỗ, Thiên Lộc, Từ Liêm, Phú Diễn, Quang Minh, Thượng Cát, Dương Nội, Tây Mỗ, Xuân Phương, Tây Tựu, Mê Linh, An Khánh, Hoài Đức, Sơn Đồng, Ô Diên, Tiến Thắng, Phúc Sơn, Dương Hòa, Đan Phượng, Yên Lãng, Trần Phú, Liên Minh, Hát Môn, Phúc Lộc, Hòa Xá, Vân Đình, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hồng Sơn và các khu vực khác của thành phố.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hiện cũng dự báo Hà Nội trong ngày 17/9 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Trong dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.