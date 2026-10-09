Hà Nội: Camera AI phát hiện hơn 17.000 vi phạm giao thông

Thống kê từ ngày 11/9 - 7/10, Công an TP.Hà Nội đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp xử lý ùn tắc, rà soát 9 vị trí, tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc trên địa bàn.

Xử lý nhiều trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Hà Nội qua hệ thống camera AI.

Duy trì lực lượng phân luồng tại các điểm trọng yếu, điều chỉnh tổ chức giao thông tại nhiều nút giao và duy trì các tuyến “làn sóng xanh”, góp phần bảo đảm giao thông ổn định

Đáng chú ý, hệ thống camera AI đã phát hiện, gửi thông báo xử lý vi phạm đối với hơn 17.000 trường hợp. Đến ngày 5/10, có 47/126 xã, phường thành lập trung tâm camera giám sát.

Trong lĩnh vực trật tự đô thị, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, vi phạm quảng cáo và kinh doanh tự phát.

Đồng thời nghiên cứu mở rộng ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) phục vụ giám sát trật tự đô thị, trật tự công cộng.

Các sở, ngành, địa phương cũng tiếp tục phối hợp triển khai giải pháp về tổ chức giao thông, giao thông tĩnh, vệ sinh môi trường, quảng cáo và hạ ngầm hệ thống điện, viễn thông.

Tuy nhiên vẫn ghi nhận 351 lượt điểm ùn tắc trên địa bàn TP.Hà Nội và chủ yếu vào giờ cao điểm.

Nguyên nhân do lưu lượng phương tiện tăng cao, nhu cầu đi lại lớn, năng lực thông hành tại một số cầu, nút giao còn hạn chế, cùng ảnh hưởng của mưa lớn, ngập úng, thi công và sự cố đèn tín hiệu.

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đỗ xe trái quy định, chợ cóc và kinh doanh tự phát vẫn tồn tại tại một số địa bàn, một số vi phạm có nguy cơ tái diễn sau xử lý.