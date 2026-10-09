Thời tiết ngày 9/10: Mưa trên diện rộng, biển động mạnh

Người dân di chuyển qua đoạn đường Đinh Bộ Lĩnh, phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh bị ngập do cơn mưa lớn. (Ảnh minh họa: Hồng Đạt/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9/10, nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông, riêng Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, cục bộ trên 300 mm. Trên biển, gió Đông Bắc mạnh, sóng cao và nguy cơ dông lốc gây mất an toàn cho tàu thuyền.

Cụ thể, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 30–60 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm, tập trung vào chiều và đêm. Từ Hà Tĩnh đến Huế, mưa to đến rất to và dông, lượng mưa 100–200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm.

Ngày và đêm 10/10, từ Thanh Hóa đến phía Đông Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 30–60 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Từ ngày 11/10, mưa lớn trên các khu vực có xu hướng giảm dần.

Trên biển, ngày và đêm 9/10, Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao 2-4 m. Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao 2-3 m.

Ngoài ra, Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2 m.

Cảnh báo: Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2-3 m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: Cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết cụ thể các khu vực

- Tây Bắc Bộ ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

- Đông Bắc Bộ cũng có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực đồng bằng và trung du có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa to đến rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

- Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất ở phía Bắc từ 28-30 độ C, phía Nam từ 30-32 độ C.

- Cao nguyên Trung Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác; riêng phía Tây tỉnh Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

- Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

- Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ C, cao nhất từ 29-31 độ C.

- Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C, cao nhất từ 30-32 độ C./.