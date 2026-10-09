Cảnh báo 4 tỉnh miền Trung có nguy cơ cao sạt lở, lũ quét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 7 giờ ngày 8/10 đến 7 giờ ngày 9/10), khu vực các tỉnh/thành phố từ Huế đến Quảng Ngãi đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to như: Phong Mỹ 114,2mm (TP. Huế); Thăng Bình 279mm (TP. Đà Nẵng); Châu Ổ 171,6mm (Quảng Ngãi);...

Nhiều xã, phường miền Trung có nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất. Ảnh: PV

Trong 3 giờ qua (từ 4 giờ ngày 9/10 đến 7 giờ ngày 9/10), khu vực các tỉnh Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Sen Thuỷ 107,8mm, Đakrông 70,4mm;... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh/thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh/thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Quảng Trị từ 20-40mm, có nơi trên 70mm; TP. Huế từ 10-20mm, có nơi trên 40mm; TP. Đà Nẵng và Quảng Ngãi từ 5-10mm, có nơi trên 20mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Danh sách các xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất:

Quảng Trị: Ái Tử, Ba Lòng, Bến Quan, Cam Lộ, Cồn Tiên, Đakrông, Hiếu Giang, Hướng Hiệp, Hướng Phùng, Kim Ngân, La Lay, Tà Rụt, Triệu Phong.

TP. Huế: A Lưới 1, Khe Tre, P. Phong Điền; Chân Mây - Lăng Cô, Hưng Lộc, Lộc An, Long Quảng, Nam Đông, P. Hương An, P. Kim Long, P. Kim Trà, Phú Lộc, Vinh Lộc.

TP. Đà Nẵng: Chiên Đàn, Đồng Dương, Đức Phú, Duy Xuyên, Núi Thành, P. Sơn Trà, Phú Ninh, Tam Anh, Tam Mỹ, Tam Xuân, Thăng Phú, Trà Liên; Đại Lộc, Hiệp Đức, Hòa Tiến, Nông Sơn, Phước Chánh, Phước Trà, Quế Phước, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Sơn Cẩm Hà, Tây Hồ, Thạnh Bình, Thu Bồn, Tiên Phước, Trà Giáp, Trà My, Việt An; Bà Nà, Bến Giằng, Bến Hiên, Đông Giang, Hà Nha, Hòa Vang, Lãnh Ngọc, P. An Khê, P. Hải Vân, P. Hòa Khánh, P. Liên Chiểu, Phú Thuận, Phước Hiệp, Phước Năng, Phước Thành, Sông Kôn, Sông Vàng, Thượng Đức, Trà Leng, Trà Tân, Trà Vân.

Quảng Ngãi: Bình Minh, Cà Đam, Đặng Thùy Trâm, Đông Trà Bồng, Khánh Cường, P. Đức Phổ, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Trà Bồng; Ba Gia, Bình Chương, Lân Phong, Nghĩa Giang, Nguyễn Nghiêm, P. Trà Câu, Phước Giang, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Linh, Sơn Mai, Sơn Thủy, Sơn Tịnh, Tây Trà, Trà Giang, Trường Giang.