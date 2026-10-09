Video: Quốc lộ 6 qua phường Chương Mỹ khẩn trương hoàn thiện, diện mạo mới dần lộ rõ.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai được khởi công tháng 12/2022, dài khoảng 21,7km, điểm đầu tại phường Yên Nghĩa, điểm cuối ở xã Xuân Mai. Tuyến đường được thiết kế rộng 50-60m, vận tốc 80-100km/h. Tổng mức đầu tư, gồm các dự án thành phần phục vụ giải phóng mặt bằng, khoảng 9.590 tỷ đồng.

Riêng đoạn qua phường Chương Mỹ dài hơn 3,6km, đi qua các tổ dân phố Yên Phúc, Phượng Bãi, Phúc Tiến, Đoàn Kết, Tràng An, Sơn Đồng và Cao Sơn. Diện tích thu hồi khoảng 21,1ha, với 814 thửa đất.

Sau khi được bàn giao mặt bằng sạch vào đầu tháng 7, các nhà thầu huy động máy móc, nhân lực triển khai đồng loạt nhiều hạng mục.

Các mũi thi công đang tập trung xây dựng hệ thống cống thu gom nước thải, đắp nền, thi công nền đường.

Một số đoạn đã hoàn thiện các hạng mục nền đường, đang được lu lèn và trải thảm nhựa.

Hệ thống điện cũng được di dời, thay thế các cột cũ bằng cột mới.

Anh Nguyễn Văn Khánh, người dân phường Chương Mỹ, cho biết anh và nhiều người sống ở khu vực này mong tuyến đường sớm hoàn thành, góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc và tạo động lực phát triển kinh tế địa phương.

Ông Vũ Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, cho biết toàn dự án có diện tích giải phóng mặt bằng 105,872ha. Đến nay, cả 7 phường, xã đều hoàn thành và bàn giao 100% mặt bằng. Tiến độ thi công đạt khoảng 23,3%, các nhà thầu đang triển khai nền đường, hào kỹ thuật và nhiều hạng mục tại các vị trí đủ điều kiện.

Dù vậy, dự án vẫn còn một số điểm nghẽn. Việc di dời Nghĩa trang người nước ngoài chưa hoàn tất; Thành phố đang phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng để hoàn thiện phương án và hồ sơ liên quan. Phương án tái định cư tại phường Yên Nghĩa và khu vực Biên Giang (phường Chương Mỹ) đã được chấp thuận, địa phương tiếp tục vận động người dân bàn giao mặt bằng. Tuyến cấp nước sạch của Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai cũng chưa được di chuyển, trong khi một số vị trí hoàn trả mặt đường sau thi công tuyến ống Xuân Mai chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, cần sớm khắc phục.

Tại nút giao Quốc lộ 6 - Vành đai 4, công trình còn vướng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và một hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu nhân công và vật liệu, nhất là cấp phối đá dăm loại 1, loại 2, cũng gây khó khăn cho quá trình thi công. Nguồn cung từ các mỏ đá khu vực Hòa Bình cũ, nay thuộc tỉnh Phú Thọ, hạn chế do sản lượng khai thác hằng năm gần đạt mức tối đa.

Khi đi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND Thành phố ghi nhận công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành, đồng thời yêu cầu các đơn vị khẩn trương xử lý những vướng mắc về hạ tầng kỹ thuật, sớm hoàn thiện mặt bằng để bảo đảm tiến độ. Việc thi công phải được tổ chức phù hợp, không làm gián đoạn các dịch vụ thiết yếu như cấp nước, cấp điện cho người dân.

Sau khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng nâng cao năng lực khai thác Quốc lộ 6, tăng khả năng kết nối Hà Nội với các tỉnh phía Tây Bắc, đồng thời tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.