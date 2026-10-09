Hiệu quả triển khai bệnh án điện tử tại Bệnh viện Da liễu Nam Định

Bệnh viện Da liễu Nam Định từng bước số hóa quy trình khám, chữa bệnh.

Số hóa quy trình, thuận tiện cho người bệnh

Chị Đỗ Thị Nhài, phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình đã quay trở lại thăm khám, điều trị tại Bệnh viện Da liễu Nam Định lần thứ 2. Khác với lần đầu tiên, lần này, chị Nhài không mang theo bất kỳ hồ sơ, giấy tờ nào, mọi thủ tục từ tiếp nhận, thăm khám và điều trị nội trú đều được thực hiện trên môi trường số hóa.

Chia sẻ về “trải nghiệm” lần trở lại bệnh viện, chị Đỗ Thị Nhài cho biết: Lần trước tôi đến khám có hồ sơ điều trị, còn lần này tôi không phải mang theo giấy tờ gì. Các thông tin khám, điều trị trước đó đã được lưu trên hệ thống nên khi đến bệnh viện, tôi chỉ cần làm thủ tục tiếp nhận, bác sĩ đã tiến hành tra cứu thông tin và tiếp tục theo dõi quá trình điều trị. Tôi thấy như vậy thuận tiện hơn, đỡ mất thời gian bảo quản, chuẩn bị hồ sơ.

Kiosk tự động giúp người bệnh thuận tiện hơn khi thực hiện thủ tục khám bệnh tại Bệnh viện Da liễu Nam Định.

Còn với bà Đào Thị Hà, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, người nhiều lần đến thăm khám, điều trị tại Bệnh viện Da liễu Nam Định, việc ghi nhớ đầy đủ các biểu hiện bệnh qua từng lần thăm khám không phải lúc nào cũng dễ dàng. Bệnh án điện tử giúp lưu trữ thông tin quá trình khám, điều trị, để bác sĩ có thể tra cứu khi cần, đồng thời giúp người bệnh không phải nhớ lại và cung cấp lại toàn bộ thông tin của những lần khám trước.

Bà Đào Thị Hà chia sẻ: Tôi tuổi cao rồi nên trí nhớ cũng không được như trước. Từ khi Bệnh viện sử dụng bệnh án điện tử, các thông tin khám, điều trị của tôi đều được lưu lại. Nhờ có bệnh án điện tử, tôi không phải nhớ lại rồi kể từng biểu hiện bệnh từ lần trước, cũng không lo mình nhớ thiếu hoặc bỏ sót thông tin, quá trình khám nhờ đó cũng nhanh hơn.

Với người bệnh, bệnh án điện tử trước hết mang lại sự thuận tiện trong việc lưu trữ và tra cứu thông tin, nhất là với những trường hợp phải thăm khám, điều trị nhiều lần. Người bệnh không phải mang theo, bảo quản hồ sơ giấy hay ghi nhớ đầy đủ diễn biến bệnh qua từng lần khám.

Cùng với bệnh án điện tử, chuyển đổi số tại Bệnh viện Da liễu Nam Định đang được triển khai trong nhiều khâu của quy trình khám, chữa bệnh, từ tiếp đón, đăng ký và lấy số thứ tự, đến khám lâm sàng, chỉ định, điều trị và cập nhật thông tin trên hệ thống. Việc kết nối, số hóa các khâu giúp thông tin được cập nhật xuyên suốt, hỗ trợ nhân viên y tế trong quá trình theo dõi, điều trị và từng bước rút ngắn, đơn giản hóa các thủ tục đối với người bệnh.

Giảm áp lực hành chính, nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh

Là bệnh viện chuyên khoa hạng III tuyến tỉnh, trung bình mỗi tháng, Bệnh viện Da liễu Nam Định tiếp nhận khoảng 2.000 lượt khám. Do vậy, việc triển khai bệnh án điện tử từng bước thay thế hoàn toàn bệnh án giấy là một bước tiến quan trọng trong đổi mới quy trình khám, chữa bệnh, mang lại nhiều thuận lợi không chỉ cho người bệnh mà còn đối với đội ngũ y tế.

Trên thực tế, bệnh án điện tử nói riêng và chuyển đổi số nói chung đang tạo nhiều thuận lợi cho đội ngũ bác sĩ trực tiếp thăm khám, điều trị. Bệnh án điện tử giúp giảm đáng kể thời gian xử lý hồ sơ, các thao tác hành chính và việc luân chuyển giấy tờ.

Bác sĩ Trần Thị Vân Anh, Phó trưởng Khoa Khám bệnh (Bệnh viện Da liễu Nam Định) sử dụng hệ thống bệnh án điện tử trong quá trình khám bệnh.

Bác sỹ Trần Thị Vân Anh, Phó trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da liễu Nam Định, cho biết: Ở góc độ bác sĩ trực tiếp thăm khám, tôi đánh giá chuyển đổi số mang lại nhiều thuận lợi trong công việc hằng ngày. Các quy trình được thực hiện trên hệ thống giúp giảm bớt thời gian xử lý hồ sơ, công việc hành chính, để bác sĩ có thêm thời gian tập trung cho khám và điều trị người bệnh. Việc số hóa cũng giúp quy trình làm việc tại Bệnh viện chuyên nghiệp, minh bạch hơn, qua đó nâng cao hiệu quả phục vụ và tạo sự tin tưởng cho người bệnh.

Bệnh án điện tử góp phần giảm thời gian xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi cho bác sĩ.

Các khâu kê đơn, chỉ định cận lâm sàng, cập nhật và tiếp nhận kết quả được thực hiện trên hệ thống, giúp quy trình làm việc thuận tiện, thống nhất hơn. Hệ thống cũng hỗ trợ bác sĩ tra cứu nhanh các thông tin cần thiết phục vụ quá trình thăm khám, đặc biệt hữu ích với những người bệnh điều trị nhiều lần hoặc mắc bệnh mạn tính (như vảy nến, viêm da cơ địa, lupus…) cần theo dõi lâu dài. Bên cạnh đó, việc số hóa các thao tác chuyên môn góp phần hạn chế sai sót, giảm nguy cơ trùng lặp trong chỉ định và nâng cao tính an toàn trong điều trị. Khi giảm được áp lực từ công việc hành chính, bác sĩ có thêm thời gian dành cho người bệnh, qua đó nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh.

Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành

Từ đầu tháng 8/2025, Bệnh viện Da liễu Nam Định là một trong những bệnh viện đầu tiên trên địa bàn tỉnh triển khai thí điểm bệnh án điện tử và chính thức đi vào vận hành từ tháng 10/2025. Việc triển khai bệnh án điện tử đã tạo chuyển biến trong công tác quản lý, điều hành tại Bệnh viện Da liễu Nam Định.

Khi hồ sơ được số hóa, bệnh viện giảm các thủ tục liên quan đến hồ sơ giấy, đồng thời giảm nhu cầu lưu trữ, bảo quản hồ sơ bệnh án theo phương thức truyền thống. Dữ liệu được cập nhật trên hệ thống giúp các bộ phận thuận lợi hơn trong tổng hợp, thống kê, phục vụ công tác quản lý và thực hiện các thủ tục liên quan đến thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Ứng dụng công nghệ số góp phần nâng cao hiệu quả thăm khám các bệnh lý da liễu.

Cùng với đó, dữ liệu được quản lý tập trung giúp công tác theo dõi, giám sát hoạt động khám, chữa bệnh thuận lợi hơn. Ban Giám đốc có thể theo dõi các hoạt động trên hệ thống, từ tiếp đón người bệnh đến quá trình khám, điều trị tại các khoa, phòng. Qua đó, hỗ trợ công tác điều hành, kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động và nâng cao hiệu quả quản lý bệnh viện.

Chuyển đổi số vì vậy không dừng ở việc thay thế hồ sơ giấy bằng hồ sơ điện tử, mà từng bước thay đổi phương thức quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động khám, chữa bệnh. Việc hình thành hệ thống dữ liệu tập trung cũng tạo nền tảng để bệnh viện tiếp tục hoàn thiện các giải pháp số, phục vụ tốt hơn yêu cầu chuyên môn và nhu cầu của người bệnh.

Tuy nhiên, quá trình triển khai bệnh án điện tử và chuyển đổi số tại Bệnh viện Da liễu Nam Định vẫn còn một số khó khăn. Một bộ phận nhân viên y tế lớn tuổi còn hạn chế trong việc tiếp cận, sử dụng phần mềm; hạ tầng công nghệ thông tin tại một số khoa, phòng chưa đồng bộ. Bên cạnh đó, việc đầu tư ban đầu cho các hệ thống, giải pháp công nghệ đòi hỏi nguồn kinh phí lớn, trong khi phần mềm cần được thường xuyên cập nhật để đáp ứng những thay đổi về quy định, yêu cầu chuyên môn của Bộ Y tế…

Bác sỹ chuyên khoa II Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Nam Định.

Bác sỹ chuyên khoa II Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Nam Định cho biết: Trong thời gian tới, Bệnh viện tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp phần mềm bệnh án điện tử; đẩy mạnh đặt lịch khám trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và từng bước thực hiện trả kết quả cận lâm sàng trên môi trường số.

Cùng với đầu tư, hoàn thiện hạ tầng và các phần mềm phục vụ hoạt động chuyên môn, Bệnh viện chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế về kỹ năng số, an toàn thông tin và quy trình số hóa. Bệnh viện cũng định hướng phát triển y tế từ xa, xây dựng hệ thống hội chẩn trực tuyến với các chuyên gia tuyến Trung ương đối với những trường hợp bệnh da liễu hiếm gặp, khó chẩn đoán. Đồng thời, nghiên cứu ứng dụng các giải pháp tư vấn, chăm sóc sức khỏe từ xa đối với người bệnh mắc bệnh mạn tính, góp phần tạo thêm thuận lợi trong theo dõi, chăm sóc và điều trị.

Có thể thấy, việc số hóa hồ sơ bệnh án, từng bước số hóa quy trình khám, chữa bệnh và quản lý, chuyển đổi số đang tạo những thay đổi rõ nét trong hoạt động của Bệnh viện Da liễu Nam Định. Bệnh án điện tử không chỉ giúp giảm thủ tục, thuận lợi cho người bệnh và đội ngũ y tế, mà còn tạo nền tảng để bệnh viện nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.