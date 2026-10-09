Dự báo thời tiết 9/10/2026: Miền Bắc mưa giông, tâm mưa lớn Trung Bộ dịch về đâu?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 9/10, Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và trung du từ ngày 9-10/10 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Sáng sớm 9/10, vùng núi trời lạnh, có nơi trời rét.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 9/10, có mưa vài nơi; từ chiều có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Miền Bắc xuất hiện mưa giông sau nhiều ngày nắng hanh, tạnh ráo. Ảnh: Hoàng Minh

Đáng lưu ý, cơ quan khí tượng cho biết, mưa lớn dồn dập trút xuống khu vực từ TP Huế đến phía Đông Quảng Ngãi suốt hai ngày qua; tổng lượng mưa phổ biến trên 400mm. Đợt mưa diện rộng này chủ yếu do không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao đang hoạt động mạnh.

Ngày 9/10, nhiễu động trong đới gió Đông dịch dần lên phía Bắc, mưa tại khu vực từ Đà Nẵng đến phía Đông Quảng Ngãi có xu hướng giảm. Tuy nhiên, vùng mưa lớn sẽ dịch chuyển và mở rộng ra các tỉnh phía Bắc.

Từ ngày 9-10/10, tâm mưa lớn tập trung từ Hà Tĩnh đến TP Huế, với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện những trận mưa có cường độ rất lớn, trên 100mm chỉ trong 3 giờ.

Trong đêm 9/10 và ngày 10/10, Thanh Hóa và Nghệ An cũng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 150mm.

Đêm 10/10 và ngày 11/10, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi còn mưa vừa và giông, cục bộ mưa to với lượng mưa 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm. Từ ngày 12/10, mưa lớn có xu hướng giảm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa giông. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết ngày 9/10/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, có mưa vài nơi; từ chiều có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và trung du ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi cao có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, phía Nam có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, phía Bắc (TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) có mưa to đến rất to và giông; phía Nam mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa rất to và giông (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 29-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ

TPHCM

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.