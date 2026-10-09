TPHCM: Mưa lớn tiếp diễn, triều cường có thể trên báo động 3

Mưa lớn chiều 8-10 khiến đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trấn Biên, TP Đồng Nai bị ngập. Ảnh: NÔNG NGÂN

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo ngày 9-10, mực nước triều cao nhất tại trạm hải văn Vũng Tàu (TPHCM) có thể đạt 4-4,05m.

Tại TPHCM, mực nước triều có thể lên trên báo động 3. Đỉnh triều cao nhất có khả năng xuất hiện trong khoảng ngày 10 đến 12-10.

Các chuyên gia khí tượng - thủy văn khuyến cáo người dân ở TPHCM cần đề phòng tình huống triều cường trùng hợp với thời điểm có mưa to vào giờ tan tầm, chiều và tối.

Theo Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, trong 3 ngày cuối tuần, từ 9 đến 11-10, Nam bộ tiếp tục có mưa diện rộng, cục bộ mưa to đến rất to. Tuy nhiên, mưa lớn diện rộng như ngày 8-10 ít khả năng lặp lại. Mưa kết hợp triều cường làm tăng nguy cơ ngập tại TPHCM và các khu vực trũng thấp.

Trong ngày 9-10, dải hội tụ nhiệt đới còn hoạt động trên khu vực Nam bộ. Tâm mưa có khả năng tập trung ở miền Đông Nam bộ, trong đó có TPHCM. Mưa chủ yếu xảy ra vào chiều đến tối. Từ sáng đến trưa, trời giảm mây, hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C.

Sáng 9-10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng thông tin, do những ngày qua ở cao nguyên Trung bộ và Đông Nam bộ có mưa to nên mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài đang lên. Lúc 5 giờ ngày 9-10, mực nước đạt 112,5m, ở mức báo động 2.

Trong 24 giờ tới, mực nước tại trạm Tà Lài sẽ lên trên báo động 2, có thời điểm đạt 112,6m, cao hơn báo động 2 là 10cm. Nước lên có thể gây ngập các vùng trũng thấp ven sông, sạt lở bờ sông, suối trên lưu vực sông Đồng Nai.

Ngày và đêm 9-10, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 30-60mm, cục bộ trên 100mm. Từ Hà Tĩnh đến TP Huế có mưa to đến rất to, lượng mưa 100-200mm, cục bộ trên 300mm.

Tại TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, Lâm Đồng và Nam bộ, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ trên 80mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Ngày và đêm 10-10, mưa vừa, mưa to còn tiếp diễn từ Thanh Hóa đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi. Từ ngày 11-10, mưa lớn có xu hướng giảm dần ở khu vực trên.