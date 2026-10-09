Cận cảnh 'ngõ khổ' đang được thi công mở rộng gấp 4 lần

Ngõ 381 Nguyễn Khang (Hà Nội) từ lâu được người dân ví là "ngõ khổ" bởi mặt đường nhỏ hẹp nhưng phải gánh lượng phương tiện lớn mỗi ngày. Đặc biệt, đoạn đầu ngõ chỉ rộng vài mét, trong khi xe máy, ô tô và người đi bộ cùng lưu thông, khiến tình trạng ùn ứ thường xuyên xảy ra vào giờ cao điểm. (Ảnh chụp tháng 9 - Minh Ngọc)

Sau nhiều năm chờ đợi, cuối tháng 8/2026, toàn bộ các trường hợp liên quan đã đồng thuận bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện để dự án chuyển sang giai đoạn thi công. Hiện nhà thầu đang huy động nhiều máy móc, công nhân thi công dự án để có thể về đích trong năm 2026. (Ảnh - Minh Ngọc )

Ghi nhận đầu tháng 10/2026, các tốp công nhân cùng máy móc đang khẩn trương đào múc, thi công hệ thống cống thoát nước, từng bước hình thành hạ tầng kỹ thuật trên tuyến. Nhiều đoạn đã được tập kết vật liệu, triển khai các hạng mục phục vụ quá trình mở rộng mặt đường. (Ảnh - Minh Ngọc)

Nhìn từ trên cao, ngõ 381 Nguyễn Khang với mặt cắt ngang 21,5m đã lộ diện. Một số công trình trong ngõ 381 Nguyễn Khang đang được người dân chỉnh trang, chuẩn bị cho cuộc sống mới sau giải phóng mặt bằng.

Lực lượng điện lực cũng có mặt ở hiện trường để triển khai các nhiệm vụ liên quan đến hạ tầng điện.

Một số công trình trong ngõ 381 Nguyễn Khang đang được người dân chỉnh trang, chuẩn bị cho cuộc sống mới sau giải phóng mặt bằng.

Theo kế hoạch, dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang có chiều dài khoảng 340m, kết nối tuyến đường quy hoạch Thành Thái với đường Nguyễn Khang.

Công trình được đầu tư đồng bộ hệ thống chiếu sáng, cây xanh và đấu nối trực tiếp vào mạng lưới thoát nước chung của thành phố, giải quyết dứt điểm tình trạng úng ngập tồn tại nhiều năm qua tại khu vực ngõ 381 Nguyễn Khang và phố Hoa Bằng.

Sau khi hoàn thành, ngõ 381 Nguyễn Khang được mở rộng lên 21,25m, gồm lòng đường rộng 11,25m và vỉa hè rộng 5m mỗi bên.

Sau khi hoàn thành, ngõ 381 Nguyễn Khang sẽ kết nối thông suốt với phố Thành Thái và Duy Tân, góp phần hình thành trục giao thông liên kết Vành đai 2, Vành đai 2,5 và Vành đai 3. Dự án được kỳ vọng nâng cao năng lực lưu thông, giảm áp lực giao thông trong khu vực, đồng thời góp phần chỉnh trang đô thị và cải thiện chất lượng sống của người dân.