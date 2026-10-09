Truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái 11/10

Chiến dịch truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái năm 2026 tập trung vào truyền thông về nâng cao vai trò, vị thế của trẻ em gái; phòng, chống tảo hôn; không mang thai, không sinh con ở người chưa thành niên. Không phân biệt giới, nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức, vận động cộng đồng thực hiện bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.

Học sinh Trường Trung học cơ sở Đa Mai số 1 (phường Đa Mai) gửi thông điệp về bình đẳng giới, bảo vệ quyền trẻ em gái tại lễ phát động.

Để Chiến dịch tạo được chuyển biến về nhận thức và hành động, chính quyền địa phương, các ngành, đoàn thể, nhà trường và cộng đồng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về bình đẳng giới và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh.

Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bình đẳng giới, dân số và bảo vệ trẻ em; tăng cường các biện pháp phòng, chống tảo hôn và bảo vệ trẻ em gái; huy động sự tham gia của toàn xã hội; phát huy vai trò của gia đình và nhà trường trong bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em gái.

Mất cân bằng giới tính khi sinh tác động trực tiếp đến cơ cấu dân số, gia đình, xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước. Nếu không được kiểm soát, mất cân bằng giới tính khi sinh có thể dẫn đến những hệ quả lâu dài đối với cơ cấu dân số và đời sống xã hội.

Tại Bắc Ninh, từ đầu năm đến nay có hơn 12 nghìn trẻ em sinh ra, trong đó có 6.678 trẻ em nam và 5.410 trẻ em nữ. Tỷ số giới tính khi sinh 123,4 bé trai/100 bé gái, cao hơn so với tỷ lệ chung cả nước.