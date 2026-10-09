Một nước châu Phi xúc tiến gia nhập BRICS, muốn có thêm 'những người bạn'

Ghana tìm đường vào BRICS, mở rộng không gian kinh tế trong thế giới đa cực. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 6/10, Ngoại trưởng Ghana Samuel Okudzeto Ablakwa thông báo, chính phủ nước này đã quyết định chính thức xin gia nhập BRICS. Thông báo được đưa ra tại Accra trong cuộc họp báo với Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar đang thăm Ghana. Theo ông Ablakwa, Accra đã đề nghị New Delhi ủng hộ nỗ lực này.

Ngoại trưởng Ghana cho biết, việc gia nhập BRICS nhằm mở rộng các lựa chọn về hợp tác phát triển, thương mại và đầu tư, song không thay thế quan hệ với các nước phương Tây và các đối tác truyền thống.

Accra muốn có thêm “những người bạn” trong bối cảnh trật tự kinh tế và địa chính trị thế giới đang thay đổi.

Ghana đặc biệt coi trọng quan hệ với các nền kinh tế mới nổi như Ấn Độ, Trung Quốc và Brazil. Theo giới chức nước này, kim ngạch thương mại Ghana - Ấn Độ đã tăng từ khoảng 3 tỷ USD năm 2024 lên khoảng 7 tỷ USD.

Đáng chú ý, Accra muốn tận dụng các quan hệ mới để nâng cao giá trị nguồn tài nguyên trong nước, hướng tới “chủ quyền tài nguyên” và giảm xuất khẩu nguyên liệu thô. Đây là định hướng có ý nghĩa đối với Ghana, một trong những nước sản xuất vàng lớn của châu Phi, trong bối cảnh nước này đang tìm cách tăng tỷ trọng chế biến và tạo giá trị trong nước.

BRICS hiện có 11 thành viên chính thức, gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Ai Cập, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất và Indonesia.

Việc mở rộng nhóm trong những năm gần đây phản ánh xu hướng các nền kinh tế mới nổi tăng cường hợp tác và tìm kiếm các cơ chế bổ sung cho những cấu trúc kinh tế truyền thống.

Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar cho biết, New Delhi ủng hộ nguyện vọng của Ghana, song việc kết nạp thành viên mới cần được các nước BRICS xem xét và thống nhất.