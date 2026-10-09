Hà Nội yêu cầu ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp đốt rơm rạ

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Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ký ban hành Công văn ngày 08/10/2026 về việc tăng cường, kiểm soát chấm dứt tình trạng đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp và chất thải trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, xác định các địa bàn có nguy cơ cao và thường xuyên xảy ra đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp và chất thải (đốt mở) để tập trung kiểm tra, giám sát, xử lý theo thẩm quyền quy định. Chủ trì, chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của UBND các phường, xã; kịp thời xử lý theo thẩm quyền.

Hiện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng như thành phố Hà Nội đã ban hành các quy định, hỗ trợ, hướng dẫn, vận động nhân dân sử dụng các chế phẩm sinh học phù hợp để xử lý rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp, tận dụng làm nguyên liệu tái sử dụng, phục vụ sản xuất. UBND thành phố yêu cầu UBND các phường, xã thực hiện nghiêm, hiệu quả các nội dung này.

Đồng thời, chỉ đạo lực lượng Công an cấp xã tăng cường giám sát tại thực địa, nhất là vào các khung giờ (17h-22h) thường phát sinh hoạt động đốt rác, rơm rạ; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp và chất thải (đốt mở) không đúng quy định...

Chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND Thành phố về việc kiểm soát, chấm dứt tình trạng đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp và chất thải (đốt mở) trên địa bàn quản lý.