Em Nhật trao trả số tài sản nhặt dược cho người đánh rơi.

Ngay sau đó, em Nhật chủ động mang số tài sản nhặt được đến Công an xã Kỳ Thượng (tỉnh Hà Tĩnh) trình báo, giao nộp để xác minh, trao trả cho người đánh rơi. Ngày 26-11, Công an xã Kỳ Thượng cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ đã xác minh làm rõ người đánh rơi tài sản và tổ chức trao trả cho chủ sở hữu. Hành động đẹp của em Minh Nhật rất đáng biểu dương, lan tỏa để bạn bè noi gương.